فيفا: ندرس مع قطر زيادة منتخبات كأس العالم المقبلة إلى 48
- قررنا في مجلس "فيفا" زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقا.
- لم يتم اتخاذ قرار بشأن عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.
- سندرس مع قطر إمكانية زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم.
- بطولة كأس العالم في روسيا أظهرت مهارات منتخبات عديدة رغم سيطرة الأوربيين على النتائج.
- قلقون إزاء أوضاع كرة القدم في دول أفريقية ونسعى لإيجاد حلول.
- نيمار لاعب رائع ويتمتع بمواهب استثنائية، وسوف يظهر لنا في المستقبل مهاراته الكروية الحقيقية.
- سعداء لإنقاذ الأطفال الذين حوصروا داخل كهف في تايلند، ودعوناهم لحضور نهائي كأس العالم لكن للأسف لن يستطيعوا الحضور لأنهم بحاجة للبقاء في المستشفى.
- 3 مليارات شخص شاهدوا مباريات كأس العالم على التلفزيون، وأكثر من مليون شخص زاروا روسيا.
- بطولة كأس العالم في روسيا هي الأفضل في تاريخ البطولة.
- 98% من ملاعب مونديال روسيا ممتلئة، وطريقة تشغيلها وإدارتها ممتازة.
- مستوى تنظيم بطولة كأس العالم في روسيا غير مسبوق.
- نظام حكم الفيديو المساعد سار بشكل جيد جدا رغم المخاوف الأولية.
- حكم الفيديو المساعد لن يغير كرة القدم، الأمر يتعلق بتطهير كرة القدم وجعلها أكثر صدقا وشفافية ومساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة.
- انتهت الأهداف التي تأتي من موقف تسلل، على الأقل في وجود حكم الفيديو المساعد.