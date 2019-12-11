كأس العالم للأندية
الأربعاء 11 ديسمبر 2019 09:25

فيفا: ثلاثة مصريين هم الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية.. من هم؟

محمد أبو تريكة
لاعب النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة
غيتي
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تغريدة على موقع تويتر، الثلاثاء، إن ثلاثة لاعبين مصريين هم الأكثر مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الحساب إن ثلاثي النادي الأهلي المصري: محمد أبو تريكة ووائل جمعة وحسام عاشور، هم الأكثر مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 11 مباراة لكل منهم.

كما ظهر نادي الأهلي المصري ضمن قائمة الأندية الأكثر مشاركة في المرتبة الثانية مع نادي ريال مدريد الإسباني بخمس مشاركات، وهو النادي العربي الوحيد في قائمة أكثر 8 أندية مشاركة في البطولة.

المصدر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
كأس العالم للأندية
الأهلي المصري
أبو تريكة
وائل جمعة
حسام عاشور

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