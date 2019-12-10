الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 21:01
فيفا: ثلاثة مصريين هم الأكثر مشاركة بكأس العالم للأندية.. من هم؟
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تغريدة على موقع تويتر، الثلاثاء، إن ثلاثة لاعبين مصريين هم الأكثر مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.
وقال الحساب إن ثلاثي النادي الأهلي المصري: محمد أبو تريكة ووائل جمعة وحسام عاشور، هم الأكثر مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 11 مباراة لكل منهم.
حقائق عن كأس العالم للأندية FIFA:— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 10, 2019
اللاعب الأكثر مشاركة
ثلاثي #الأهلي:
وائل جمعة - حسام عاشور - محمد أبوتريكة
برصيد 1⃣1⃣ مباراة لكل منهم pic.twitter.com/f5n7P5d8e6
كما ظهر نادي الأهلي المصري ضمن قائمة الأندية الأكثر مشاركة في المرتبة الثانية مع نادي ريال مدريد الإسباني بخمس مشاركات، وهو النادي العربي الوحيد في قائمة أكثر 8 أندية مشاركة في البطولة.
حقائق عن كأس العالم للأندية FIFA:— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 10, 2019
الأندية الأكثر مشاركة
🇳🇿9⃣⬅️ أوكلاند سيتي
🇪🇬5⃣⬅️ الأهلي
🇪🇸5⃣⬅️ ريال مدريد
🇪🇸4⃣⬅️ برشلونة
🇲🇽4⃣⬅️باتشوكا
🇲🇽3⃣⬅️ مونتيري
🇲🇽3⃣⬅️ كلوب أميركا
🇨🇩3⃣⬅️ تي بي مازيمبي pic.twitter.com/iatIpD9e8x
المصدر
الجزيرة