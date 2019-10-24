فيصل سلطان جهجاه بن حميد.. الزعيم القبلي المعتقل في السعودية
"حبة حبة"
- في سلسلة تغريداته -التي حذفت بعد اعتقاله- تناول بن حميد بالسخرية فعاليات موسم الرياض، وكتب: "يا هيئة الترفيه حبة حبة! يوجد مواطنون طبعهم يختلف عن طبعكم، وتطبيعهم صعب واستيعابهم بطيء جداً لهذا النوع من الترفيه، ويصعب عليهم مجاراة الصدمات المتكررة لمثل هذا النوع من التحول الوطني".
- شيخ قبيلة عتيبة، أضاف مخاطباً المسؤولين في الهيئة العامة للترفيه: "إن هدف الترفيه في هذه البلاد الطاهرة واضح للجميع ومغاير لفهمكم، فنحن مع الترفيه المنطقي المقبول والتصحيح والتجديد والتطوير لمواجهة جميع التغيرات الحديثة وغيرها طالما لا تخل بالثوابت ولا تمس جوهر العقيدة ولا تجعل المواطن الضحية".
- على الرغم من الإقبال الواسع على فعاليات موسم الرياض الترفيهي ؛ فإن موقف ابن حميد من فعاليات هيئة الترفيه وجد قبولا لدى شريحة واسعة من المجتمع السعودي المحافظ.
- لا يعد هذا الاعتقال الأول في مسيرة أمير قبيلة عتيبة، فقد سبق له الاعتقال لمدة قصيرة في أغسطس/آب ٢٠١٨ بعد تغريدات غاضبة نشرها على تويتر وانتقد فيها الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد.
يا اخي اي عيد نعيدة ، والمواطن مجحوفة حقوقة من الاجانب والشركات غصب ١ وغصب ٢ ؟؟..— 🇸🇦 فيصل سلطان جهجاه بن حميد (@fsbjhjah) August 20, 2018
يا اخي خافوا الله في انفسكم واهليكم .. واي وطنية تدوروها في انسان فقد كل شي من اجل وطنة حقوقة في وطنة ضاعت كمواطن ...
ولكن يفهمون ويعرفون الفساد الحقيقي للحاضر وسرقة المستقبل بدون رادع والله اعلم ..!!— 🇸🇦 فيصل سلطان جهجاه بن حميد (@fsbjhjah) August 20, 2018
ان المواطن الوفي يعاني من ارتفاع في كل شي :
الضغط ، والسكر ، والاسعار ، والمعيشة عامة ، والكهرباء ، والماء ، والغذائية ، والدواء وشح الوظائف وتدني الرواتب ..
الزعيم القبلي المستنير
- عُرف الشيخ فيصل بن سلطان بن جهجاه برؤاه الإصلاحية، وانتقاده المتكرر للأداء الحكومي في العديد من الملفات، كما عُرف بنشاطه الاجتماعي المحموم، إذ يشيد أفراد كثر من قبيلة عتيبة، إحدى أكبر الكتل القبلية بالسعودية، بحضور "بن حميد" لمناسباتهم وأعراسهم وفعالياتهم المختلفة، في تجسيد لمنصبه القبلي الذي يعد الأرفع على مستوى القبيلة.
- بالإضافة إلى المنابر التقليدية لشيخ القبيلة، المتمثلة في المجالس والمنتديات القبلية، فقد اتخذ الشيخ فيصل من موقع تويتر منصة لبث تعليقاته وأفكاره المتعلقة بالشأن العام السعودي.
- عبر حسابه في تويتر، انتقد "بن حميد" أداء مجلس الشورى السعودي في عدد من الملفات، وطالب بأن يتشكل مجلس الشورى من أعضاء منتخبين، تجنباً للمحسوبية في تعيينهم.
ولكن يفهمون ويعرفون الفساد الحقيقي للحاضر وسرقة المستقبل بدون رادع والله اعلم ..!!— 🇸🇦 فيصل سلطان جهجاه بن حميد (@fsbjhjah) August 20, 2018
ان المواطن الوفي يعاني من ارتفاع في كل شي :
الضغط ، والسكر ، والاسعار ، والمعيشة عامة ، والكهرباء ، والماء ، والغذائية ، والدواء وشح الوظائف وتدني الرواتب ..
- طالب "بن حميد" مجلس الشورى بإعادة ترتيب أولوياته، بحيث تواكب الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن السعودي.
- في بعض تغريداته، انتقد "بن حميد" الفساد الذي تظهر أماراته "كلما جاء الشتاء".
"فصل الشتاء" ...— 🇸🇦 فيصل سلطان جهجاه بن حميد (@fsbjhjah) December 5, 2018
لماذا حبل الكذب أطول من فصل الشتاء ،
ولماذا دائماً نردد ونقول في فصل الشتاء
بسبب سوء الأحوال الجوية حصل كذا .. وكذا .. ..!
ولا... نقول ان الغش والفساد وسوء تنفيذ مشاريع البنية التحتية تسببت في كذا..وكذا..! " يا للعجب " ..!!!
- لا يخرج "بن حميد" عن النسق المعتاد في زعماء القبائل السعودية، المعروفين بالتدين على الصعيد الشخصي، والمحافظة في السلوك الاجتماعي، وهو الأمر الذي أدى إلى مجاهرته برفض فعاليات هيئة الترفيه التي يرى فيها "بن حميد" خروجاً على التقاليد والأعراف.
تاريخ عريق
- ينتمي الشيخ المعتقل "فيصل بن سلطان" إلى واحدة من أكبر الأسر في قبيلة عتيبة، التي تولت مشيخة شمل القبيلة منذ أجيال، وقد كان جده "جهجاه بن بجاد بن حميد"، وشقيق جده "سلطان بن بجاد بن حميد" في موضع الصدارة بفخذ "برقى" أحد الفخذين الكبيرين لقبيلة عتيبة، وكان لهما دور حاسم في توحيد المملكة العربية السعودية.
- تمرد سلطان بن بجاد، الذي كان أحد كبار القادة في ميليشيات "إخوان من طاع الله" على الملك عبد العزيز آل سعود، ودارت معركةٌ حاسمةٌ تعرض بعدها للأسر، وظل سجيناً حتى وفاته عام ١٩٣٤م.
- تعتبر قبيلة عتيبة، التي يتولى "فيصل بن سلطان" إمارتها، واحدة من كبريات القبائل بالجزيرة العربية، ويقدر عدد أفرادها بما يزيد عن مليوني نسمة يتوزعون في وسط المملكة العربية السعودية وغربها.
#وقفة_مع_وطني— 🇸🇦 فيصل سلطان جهجاه بن حميد (@fsbjhjah) May 24, 2019
العنصرية والكراهية والفرقة والحقد وإلحاق الضرر بالأخرين وتشوية السمعة تعتبر عداوه للوطن والإنسانية وتحذير للإعلام والقنوات التي تساعد في بثها والترويج لها فلا نكون عوناً لنشرها ويجب تعريتها وهي سلوكيات تسعى لتفكيك اللحمة الوطنية، "فأين القوانين عن هؤلاء".؟
تداعيات الاعتقال
- وفقاً لمراقبين؛ فإنه من المستبعد أن يترتب على اعتقال أمير شمل قبيلة عتيبة أي لون من الاضطراب أو أي رد فعل يخافه النظام السعودي.
- وفقاً لمصدر يؤثر عدم الإفصاح عن اسمه، فإن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه والمستشار المقرب من ابن سلمان، يعد نفسه أقوى رجل في المملكة من خارج العائلة الحاكمة، ويملك من النفوذ ما يجعل الجميع عرضة لأذاه، ويشمل ذلك قطاعاً عريضاً من الأمراء والزعماء القبليين والكتاب وغيرهم.
- يرى مراقبون أن عهد الملك سلمان يتسم بقدر من عدم المبالاة بالتوازنات المجتمعية الدقيقة التي حرص ملوك المملكة العربية السعودية على مراعاتها في العهود السابقة، وهو ما انعكس سلباً على الاعتقالات التي طالت عدداً غير قليل من رجال المجتمع والمال والفكر والدعوة.