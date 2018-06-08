فيسبوك
الجمعة 8 يونيو 2018 10:14

"فيسبوك" يعتذر عن خطأ عند 14 مليون مستخدم

رويترز
اعتذر موقع "فيسبوك"، الخميس، بعد أن تسبب خطأ في تغيير إعدادات الخصوصية لملايين المستخدمين، مما جعل منشوراتهم تظهر في الوضع العام، أي لأي مستخدم آخر، لعدة أيام في شهر مايو الماضي.

ويخضع موقع التواصل الاجتماعي بالفعل لضغوط كي يعمل على تحسين معايير الخصوصية وحماية البيانات الخاصة إثر فضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا في أبريل/ نيسان الماضي.

وغيّر الخطأ التقني إعدادات النشر الافتراضية من الوضع الخاص إلى العام عند ما يصل إلى 14 مليون مستخدم بدءًا من 18 مايو/أيار. وبدأ فيسبوك في إصلاح التغييرات في 22 أيار/مايو. 

المصدر
الألمانية
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اعتذار
خطأ
فيسبوك
مواقع التواصل الاجتماعي
الخصوصية
منشورات

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