فيسبوك
الأحد 24 ديسمبر 2017 15:31

فيسبوك" يطلق أداة جديدة لجمع التبرعات للأعمال الخيرية

مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة فيسبوك
مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة فيسبوك
رويترز
أطلق موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" أداة جديدة تتيح لمستخدمي الموقع جمع التبرعات للأعمال الخيرية والمشاركة في القضايا التي يريدون دعمها.

وقد أعلن "مارك زوكربيرغ" مؤسس موقع التواصل الاجتماعي خلال أعمال "منتدى فيسبوك الاجتماعي الخيري" في نيويورك إن الموقع سيتيح هذه الخدمة مجانا، وأنه سيتم تحويل حصيلة التبرع إلى الجهات التي تم التبرع لها مباشرة.

وقد أضافت الشركة زرا جديدا إلى نافذة الموقع باسم "دونيت" أو "تبرع" ليتيح طريقة سريعة وغير معقدة لجمع التبرعات.

في الوقت نفسه، فإن واجهة المستخدم التي توفرها الأداة الجديدة، ستتيح للمنظمات الخيرية جمع التبرعات بسهولة وبشكل متزامن عبر "فيسبوك". كما تتيح لمؤسسات مواجهة الكوارث الوصول مباشرة إلى البيانات العامة في الموقع.

المصدر
الألمانية
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مارك زوكربيرغ
فيس بوك
أعمال خيرية
تبرعات
خدمة جديدة

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