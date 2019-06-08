السبت 8 يونيو 2019 13:28
فيسبوك يسدد ضربة قاسية لهواوي
سدد "فيسبوك" ضربة قاسية لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي" بانضمامه إلى شركات تكنولوجيا عديدة قطعت كلياً أو جزئياً روابطها بمجموعة الاتصالات الصينية العملاقة.
التفاصيل
- متحدثة باسم موقع "فيسبوك": فيسبوك ستتوقف حاليا عن تزويد هواوي بالتقنيات التي تتيح له تثبيت تطبيقات فيسبوك مسبقاً على هواتفه الذكية.
- المتحدثة: فيسبوك تدرس القرارات الرسمية التي أصدرتها السلطات الأمريكية بشأن هواوي و"تتخذ الخطوات اللازمة للامتثال لها".
- يعني هذا أن أي هاتف ذكي يخرج من الآن فصاعداً من مصانع العملاق الآسيوي لن يكون مثبتاً فيه مسبقاً أي من تطبيقات شبكة التواصل الاجتماعي الأولى في العالم.
- المتحدثة باسم فيسبوك: الهواتف الذكية التي سبق لهواوي وأن أنتجتها وبالتالي المثبتة عليها هذه التطبيقات لن تتأثر بالإجراء الجديد إذ إن مالكي هذه الهواتف سيتمكنون من مواصلة استخدام هذه التطبيقات وتحديثها.
خلفيات
- إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حظرت في مايو/أيار على الشركات الأمريكية تزويد هواوي بمكونات مصنوعة في الولايات المتحدة بشبهة تجسس المجموعة الصينية لحساب الصين.
- إلتزاما بالحظر الأمريكي أعلنت شركات كبرى عدة وقف التعامل مع هواوي، وفي مقدمه هذه الشركات غوغل التي يستخدم نظامها التشغيلي "أندرويد" في القسم الأكبر من الهواتف الذكية في العالم.
- قرار واشنطن بشأن هواوي يعد أحد الفصول الرئيسية في الحرب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة والصين حاليا والتي بدأها ترمب بفرض رسوم جمركية على الوارردات الصينية.
- شبكة التواصل الاجتماعي تضم منصاتها المختلفة فيسبوك وواتساب وإنستغرام وماسنجر 2.7 مليار مستخدم.
- على غرار الكثير من التطبيقات الواسعة الانتشار فإن فيسبوك يتم تثبيته مسبقاً على الهواتف الذكية، وهو أمر يتطلب حصوله تعاوناً تكنولوجياً بين شبكة التواصل الاجتماعي ومجموعة الاتصالات الصينية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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