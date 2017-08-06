تكنولوجيا
الأحد 6 أغسطس 2017 15:15

فيسبوك يستعين بالذكاء الصناعي لمكافحة الأخبار المزيفة

شعار فيسبوك
رويترز
أعلن موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم (فيسبوك) استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي في مكافحة الأخبار المزيفة التي يتم نشرها على الموقع.

جاء ذلك في خطوة جديدة من برنامج أطلقه "فيسبوك" في أبريل/نيسان الماضي بهدف التأكد من صحة القصص الإخبارية التي يتم نشرها وتداولها على الموقع.

وذكر "فيسبوك" في رسالة جديدة عبر الإنترنت أنه سيوسع نطاق عمل برنامج لمكافحة الأخبار المزيفة بحيث يتم تقديم المقالات المرتبطة والتي تتعلق بقضية مثارة وتتم مراجعة المعلومات والحقائق الموجودة في المقالات والتأكد من صحتها.

وأضاف الموقع أنه سيستخدم جيلا محدّثت من تكنولوجيا الذكاء الصناعي لرصد الخدع المحتملة وإرسالها إلى طرف ثالث لمراجعتها.

كان موقع "فيسبوك" قد أطلق برنامج المقالات ذات العلاقة في أبريل/نيسان الماضي والذي يعرض روابط القصص الأخرى ذات الصلة بالموضوع حتى قبل أن يبدأ المستخدم قراءة الموضوع الرئيسي المشترك.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن موقع "فيسبوك" وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، تتعرض لانتقادات واسعة بدعوى نشر الأخبار المزيفة التي أثرت على الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

وقد بدأت شبكات التواصل الاجتماعي منذ ذلك الوقت تحركات مكثفة للتعامل مع الأخبار المزيفة ومكافحتها.

وذكر موقع "فيسبوك" أن التغييرات الجديدة ستؤثر على طريقة عمل خدمة "نيوز فيد" التي تبث الأخبار على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، مع استمرار حصول المستخدم على القصص ذات الصلة به.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
فيسبوك
موقع تواصل اجتماعي
تكنولوجيا الذكاء الصناعي
أخبار مزيفة

اقرأ أيضا

Thumbnail
إسرائيل تعلن عزمها إغلاق مكتب الجزيرة أسوة بدول الحصار
Thumbnail
اندلاع ثاني حريق في برج بدبي خلال 3 أيام

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا