فيسبوك
الجمعة 18 أغسطس 2017 08:41

فيسبوك يختبر خاصية لتقديم الأخبار حسب اهتمام المستخدم

يختبر موقع فيسبوك حاليا خاصية توفر روابط للموضوعات والأخبار حسب اهتمام كل مستخدم بهدف زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم.

ويختبر الموقع خاصية "الموضوع المميز" على خدمة موجز الأخبار، الخدمة الأساسية في فيسبوك.

وأكد فيسبوك أن الخاصية مُصممة لمساعدة المستخدمين على اكتشاف المحتويات الداخلة في نطاق اهتماماتهم.

وتدخل الشركة التعديلات دائما على خدمة موجز الأخبار. وتخضع التعديلات المحتملة لفحص دقيق قبل أن تدخلها بصورة رسمية.

وتتضمن خدمة موجز الأخبار المحتويات التي ينشرها أصدقاء المستخدمين وتعرض بالترتيب وفقا لخوارزمية (حلول حسابية) خاصة بموقع فيسبوك وكذلك تعرض إعلانات ومنشورات من صفحات أبدى المستخدم إعجابه بها.

وانطوى تقديم محتوى إخباري على مصاعب بالنسبة لفيسبوك؛ فقبل الانتخابات الأمريكية تعرض مستخدمو الموقع لتقارير زائفة تقول إن البابا فرنسيس أيد المرشح الجمهوري آنذاك دونالد ترامب وأن السلطات عثرت على جثة عميل اتحادي يحقق في قضية متعلقة بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
فيسبوك
مواقع التواصل الاجتماعي
إنترنت
أخبار

اقرأ أيضا

Thumbnail
إسبانيا تتعقب سائقا قتل 13 شخصا ببرشلونة وتحبط هجوما آخر
Thumbnail
تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم برشلونة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا