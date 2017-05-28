فيسبوك
الأحد 28 مايو 2017 21:07

فيسبوك يحجب ألبوم صور تمثال هرقل باعتباره رجلا عاريا

صدم مسؤولو السياحة في مدينة كاسل الألمانية بعد اكتشافهم أنه تم حجب معرض للصور نشروه على فيسبوك، يضم صورة لتمثال هرقل من الخلف.

وقرأت برامج الرقابة على فيسبوك الصورة باعتبارها صورة رجل عارٍ. 

والتمثال يصور رجلا عاريا بالطبع وأشارت المدينة سريعا إلى أن ما في الصورة تمثال وليس رجلا عاريا.

وأعاد مسؤولو المدينة نشر الصورة مع ذلك، بدلا من الدخول في جدل مع فيسبوك، لكن في هذه المرة بزي سباحة رقمي أحمر للحفاظ على احتشام هرقل وحماية العالم من رؤية ردفيه.

وقالت أوته شولته، رئيسة مكتب السياحة الإقليمي في جريمهايمات نوردهيسن: "لقد فكرنا قبل أن نخوض نزاعا طويلا بين الطرفين، فوضعنا عليه زي سباحة، ربما نحصل على مزيد من الانتباه بهذه الطريقة". 

المصدر
الألمانية
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فيسبوك
هرقل
ألمانيا

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