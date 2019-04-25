مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 25 أبريل 2019 20:24

فيسبوك" يتوقع تغريمه من 3 إلى 5 مليارات دولار لانتهاك الخصوصية

تحقيقات أمريكية بريطانية حول شركة كمبردج أناليتيكا الاستشارية بعد استغلالها لبيانات شخصية لمستخدمين على فيسبوك
غيتي
توقع موقع فيسبوك، تعرضه لغرامة بين 3 - 5 مليارات دولار، من جانب لجنة التجارة الفيدرالية، بسبب تهم انتهاك خصوصية المستهلكين.
التفاصيل:
  • بحسب تقرير أرباح شركة فيسبوك، صدر أمس الأربعاء، فإن الغرامة، وفق تقديراته، تعود لانتهاكه اتفاقية موقعة في 2011، بشأن حماية خصوصية المستهلكين.
  • في مارس/ آذار 2018، بدأت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقا بحق فيسبوك بشأن انتهاك خصوصية عشرات ملايين الأفراد، من جانب شركة "كامبريدج أناليتيكا".
  • تقول فيسبوك، إن شركة "كامبريدج أناليتيكا" للاستشارات السياسية، يمكن أن تكون قد حصلت بطريقة غير مشروعة على معلومات شخصية لما يقدر بنحو 87 مليونا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي.
  • ذكرت "فيسبوك" في تقريرها، أنها تعتزم سداد الغرامة لاحقا لتسوية سابقة مع الهيئات التنظيمية الفيدرالية، حول ممارسات الخصوصية للشبكة الاجتماعية.
  • أوردت: "المسألة ما تزال دون حل، ولا يمكن أن يكون هناك ما يضمن توقيت أو شروط أي نتيجة نهائية"، دون أن تقدم أية تفاصيل حول مجريات التحقيق.
  • إلا أن قضية "كامبريدج أناليتيكا"، تعد واحدة من بين عديد العيوب في الخصوصية، التي يعاني منها فيسبوك في السنوات الأخيرة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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مواقع التواصل الاجتماعي
فيسبوك
غرامة مالية
كامبريدج أناليتيكا

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