الولايات المتحدة
الأحد 9 فبراير 2020 18:27

فيسبوك وتويتر يرفضان طلب بيلوسي حذف فيديو نشره ترمب (فيديو)

بيلوسي تمزق خطاب ترمب حول حالة الاتحاد
غيتي
رفضت "فيسبوك" و"تويتر" طلب رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي حذف فيديو نشره الرئيس دونالد ترمب على حساباته في مواقع التواصل.

ويظهر المقطع بيلوسي، التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي، وهي تمزق خطاب حالة الاتحاد أكثر من مرة وليس مرة واحدة في نهاية الخطاب كما حدث فعلا.

وتم مونتاج الفيديو بحيث تظهر بيلوسي وهي تمزق الخطاب في نهاية قصة يحكيها ترمب عن نجاحات تحققت في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة.

وقال مكتب بيلوسي إن الفيديو الذي نشره ترمب يظهر عكس ما حدث، ففي تلك اللحظات التي عرضها الفيديو قامت بيلوسي بتحية الأشخاص الذي ذكرهم ترمب.

وحقق الفيديو الذي نشره ترمب مشاهدات تعدت 7 ملايين تويتر وحوالي 3 مليون علي فيسبوك.

المصدر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
الولايات المتحدة
نانسي بيلوسي
دونالد ترمب
خطاب حالة الاتحاد

اقرأ أيضا

Thumbnail
 المشير عبد الحكيم عامر في حرب ١٩٥٦ : حائر أم مظلوم ؟
Thumbnail
البريكست يقتل البريمير ليغ!

الأكثر قراءة

  1. كيف يرى باحثون 5 سنوات من حكم ابن سلمان؟
  2. فيديو مؤثر لطفلة فلسطينية تلتقي والدها الأسير لحظة الإفراج عنه
  3. فيسبوك وتويتر يرفضان طلب بيلوسي حذف فيديو نشره ترمب (فيديو)
  4. سعوديون يهاجمون رئيس مجلس الأمة الكويتي بعد إلقائه "صفقة القرن" في القمامة
  5. شاهد: موالون لنظام الأسد ينبشون قبور الموتى في إدلب