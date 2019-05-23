فيسبوك
الخميس 23 مايو 2019 23:47

فيسبوك: منع 3 مليارات حساب مزيف خلال 6 أشهر

رويترز
قالت شركة فيسبوك إنها منعت أكثر من ثلاثة مليارات حساب مزيف خلال 6 أشهر.
التفاصيل:
  • "فيسبوك" قالت إنها منعت  مليارا و200 مليون حساب مزيف في الربع الرابع من عام 2018، و مليارين و190 مليونا في الربع الأول من عام 2019.
  • فيسبوك قالت إنها تعتقد أن 5 % من الحسابات النشطة شهريا هي حسابات مزيفة.
  • فيسبوك تحدثت عن "ارتفاع يعود إلى هجمات آلية تقوم بها جهات ذات نوايا خبيثة (تبحث عن) إنشاء كميات كبيرة من الحسابات في الوقت نفسه".
  • فيسبوك قالت إن من السهل جدا كشف هذه الحسابات وإلغاءها قبل ان تنتج "ضرراً".
  • يمكن للحسابات "الوهمية" أن تنشط ضمن حملات تضليل ذات غايات سياسية، وهي واحدة من المسائل التي تثير قلق فيسبوك منذ عامين.
  • فيسبوك تعلن باستمرار عن حملات حذف لحسابات ناشطة ولكنّها تُعدُّ "زائفة".
  • البيانات تأتي في إطار التقرير الثالث لتطبيق المعايير المجتمعية لدى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
  • التقرير يفصّل التدابير المتخذة ضدّ الحسابات "الوهمية"، بالإضافة إلى المحتويات المخالفة لقواعد الاستخدام، مثل التعرّي والعنف والجنس والتحرّش والترويج للمخدرات أو الأسلحة، والإشادة بالإرهاب.
  • فيسبوك تعهدت في التقرير "بالاستمرار في إيجاد المزيد من الطرق لمواجهة محاولات انتهاك سياساتنا".
المصدر
وكالات
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حسابات وهمية
حذف حسابات

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