فيسبوك
الجمعة 28 سبتمبر 2018 21:08

فيسبوك: خرق أمني أثر على 50 مليون مستخدم

قالت شركة فيسبوك اليوم الجمعة إنها اكتشفت خرقا أمنيا أثر على حسابات نحو 50 مليون مستخدم.
  • فيسبوك: مهاجمون سرقوا رموز الوصول من خلال خاصية "عرض الصفحة الشخصية كما تظهر للآخرين" ويمكنهم استخدامها للاستيلاء على الحسابات.
  • فيسبوك: لأننا بدأنا تحقيقنا للتو، لم نحدد بعد إن كانت هذه الحسابات تعرضت لإساءة استغلال أو اختراق.
  • فيسبوك: فريق الهندسة والتقنية اكتشف المشكلة الأمنية يوم 25 من سبتمبر/أيلول الجاري.
  • فيسبوك: لا نعرف من يقف خلف هذا الخرق أو مقر الهجمات.
  • فيسبوك: سيتعين على 90 مليون مستخدم حاليا إعادة ادخال بيانات الولوج الخاصة بهم مجددا.
  •  أسهم فيسبوك تراجعت بنسبة ثلاثة في المئة إلى 163.78 دولار للسهم خلال المعاملات المسائية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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