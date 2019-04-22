"فيسبوك" تواجه تحقيقا جنائيا قد يكلفها مليارات الدولارات

غيتي

قالت وسائل إعلام أمريكية إن شركة "فيسبوك" تخضع لتحقيق جنائي فيدرالي في الولايات المتحدة، قد يكلفها مليارات الدولارات.

التفاصيل: تحقيق لقناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، ذكر أن شركة فيسبوك كشفت عن معلومات مستخدميها الشخصية لعدد من شركائها، وحجبتها عن المنافسين المحتملين.

مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، وعد خلال الأسابيع الأخيرة بالتركيز على إعادة توجيه فيسبوك بحيث يكون "منصة اتصالات تركز على الخصوصية"، إذ تتطلع الشركة إلى تغيير "سمعتها" التي ارتبطت بانتهاك الخصوصية والتركيز على الاتصالات الآمنة بين المستخدمين.

غير أن فيسبوك كشف الأسبوع الماضي عن مشكلة أخرى في الخصوصية لديه، إذ اعترف بأنه أساء التعامل مع الملايين من كلمات مرور المستخدمين لتطبيق إنستغرام المملوك لشركة فيسبوك.

صحيفة واشنطن بوست، قالت إن هيئات التنظيم الأمريكية تسعى لإدانة مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك "نفسه"، بدلًا من فرض غرامة كبيرة على الشركة.

الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن ثمة مناقشات جارية بين لجنة التجارة الفيدرالية وفيسبوك يمكن أن تحسم التحقيق الذي تجريه الحكومة منذ أكثر من عام.

بحسب واشنطن بوست، تدور هذه المناقشات حول كيفية مساءلة زوكربيرغ عن الثغرات في بيانات فيسبوك. مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة فيسبوك (رويترز) خلفية: في التحقيقات السابقة التي أجرتها السلطات الأمريكية بشأن فيسبوك اختارت الحكومة عدم إخضاع زوكربيرغ نفسه للتحقيق، لكن التحقيقات يبدو أنها تستهدف مؤسس فيسبوك نفسه هذه المرة.

هذه الأنباء تأتي بعدما أعلنت شركة فيسبوك مؤخرا رحيل إرسكين بولز عن مجلس إدارة الشركة بعدما ظل في المجلس منذ عام 2011.

بولز اشتهر بعد انتقاده الشديد لمارك زوكربيرغ بسبب التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، والذي استُخدم فيه موقع فيسبوك كأحد وسائل التلاعب.