السبت 13 أبريل 2019 20:51
فيسبوك تنفق 22.6 مليون دولار على تأمين مارك زوكربيرغ
أظهرت بيانات نشرتها شركة "فيسبوك" أن الشركة أنفقت 22.6 مليون دولار على تأمين الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ في عام 2018.
التفاصيل:
- حصل زوكربيرع على راتب أساسي قدره دولار واحد على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
- أدرجت الشركة تعويضا قدره 22.6 مليون دولار، تحت بند مصروفات "أخرى" كان معظمها من أجل تأمين زوكربيرغ.
- من هذه الأموال خصص 20 مليون دولار لتأمين زوكربيرغ وأسرته، إضافة إلى 2.6 مليون دولار تكلفة استخدامه لطائرات خاصة.
- قالت الشركة إن استخدام طائرات خاصة في تنقل زوكربيرغ هو جزء من برنامج تأمين رئيس الشركة.
- في المقابل بلغت تكلفة تأمين زوكربيرغ 9 ملايين دولار في 2017، و5.1 مليون دولار في 2016.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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