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السبت 13 أبريل 2019 20:51

فيسبوك تنفق 22.6 مليون دولار على تأمين مارك زوكربيرغ

مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة فيسبوك
مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة فيسبوك
رويترز
أظهرت بيانات نشرتها شركة "فيسبوك" أن الشركة أنفقت 22.6 مليون دولار على تأمين الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ في عام 2018.
التفاصيل:
  • حصل زوكربيرع على راتب أساسي قدره دولار واحد على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
  • أدرجت الشركة تعويضا قدره 22.6 مليون دولار، تحت بند مصروفات "أخرى" كان معظمها من أجل تأمين زوكربيرغ.
  • من هذه الأموال خصص 20 مليون دولار لتأمين زوكربيرغ وأسرته، إضافة إلى 2.6 مليون دولار تكلفة استخدامه لطائرات خاصة.
  • قالت الشركة إن استخدام طائرات خاصة في تنقل زوكربيرغ هو جزء من برنامج تأمين رئيس الشركة.
  • في المقابل بلغت تكلفة تأمين زوكربيرغ 9 ملايين دولار في 2017، و5.1 مليون دولار في 2016.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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فيسبوك
مارك زوكربيرغ
تأمين
طائرات خاصة

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