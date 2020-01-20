مواقع التواصل الاجتماعي
الاثنين 20 يناير 2020 15:49

فيسبوك تعتذر عن ترجمة "بذيئة" لاسم الرئيس الصيني

لقاء الرئيس الصيني مع زعيمة ميانمار
رويترز
اعتذرت شركة فيسبوك الأمريكية، للرئيس الصيني شي جي بينغ عقب تداول ترجمة بذيئة لاسمه في بعض المنشورات المترجمة آليا من اللغة البورمية إلى الإنجليزية.

بدأت القصة حينما لاحظ صحفيون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منشورا من الصفحة الرسمية لزعيمة المدنية الفعلية ميانمار على فيسبوك، تحدثت فيه عن زيارة الرئيس الصيني التي استغرقت يومين إلى بلدها.

ولاحظ صحفيون أن المنشورات البورمية حينما ترجمت إلى الانجليزية على فيسبوك، تُرجِم اسم الرئيس الصيني تشي جين بينغ إلى كلمة بذيئة.

 

 

وألقت فيسبوك، التي تدير أكبر موقع تواصل اجتماعي في العالم، باللوم على ما قالت إنه "خطأ تقني" تسبب في الترجمة السيئة لاسم الرئيس الصيني.

ونقلت وكالة رويترز عن أندي ستون، المتحدث باسم شركة فيسبوك قوله "لقد أصلحنا مشكلةً تقنية تسببت في ترجمات غير صحيحة من البورمية إلى الانجليزية على منصة فيسبوك، كان ينبغي ألَّا يحدث ذلك، ونحن نتخذ خطوات لضمان عدم تكراره".

وقال ستون إن نظام فيسبوك حين يجد كلمة ليست لها ترجمة يُخمِّنها، ويغيرها إلى كلمةٍ تُشبهها في المقاطع اللفظية.

وبحسب المتحدث باسم فيسبوك، فإن الشركة أجرت اختبارات على نظام الترجمة الآلي الخاص بها، فتوصلت إلى أن الكلمات البورمية التي تبدأ بـ "xi"  و"shi" تُترجم إلى كلماتٍ بذيئة في اللغة الإنجليزية.

وكان الرئيس الصيني في زيارة إلى ميانمار وترأس رفقة زعيمة البلاد التوقيع على اتفاقيات ضخمة في مجال البنى التحتية.

المصدر
رويترز

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