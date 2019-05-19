الأحد 19 مايو 2019 14:02
فيسبوك تطور عرض "آخر الأخبار" وفقا لتفضيلات المستخدم
طورت شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) طريقة ترتيب عرض مشاركات "آخر الأخبار" على صفحة المستخدم وفقًا لتحليل بيانات المسح الذي تجريه الشبكة لمستخدميها لمعرفة تفضيلات المستخدم.
مشاركات الأسرة والأصدقاء في المقدمة:
- شبكة فيسبوك قالت في بيان إن المشاركات من أفراد أسرة وأصدقاء المستخدم والمقالات الإخبارية والفيديوهات المنشورة على الصفحات التي يتابعها المستخدم ستظهر في مقدمة الصفحة.
- موقع (سي نت دوت كوم) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أشار إلى أن تحليل وتحديد تفضيلات المستخدم يستند إلى معايير كيفية وليس إلى كم الوقت الذي يقضيه المستخدم على شبكة التواصل الاجتماعي.
- بحسب فيسبوك، ستطلب مسوح المستخدم التي تستهدف الوصول إلى تحديد أفضل ترتيب للمشاركات- من المستخدم تصنيف الأصدقاء المسجلين على حسابه وفقًا لدرجة الصداقة.
- كما يرصد المسح، بيانات المستخدم، تفضيلات وتعليقاته وما يعيد نشره على حسابه بالإضافة إلى مدى تفاعله مع أصدقائه الذين يتم تصنيفهم باعتبارهم الأصدقاء المقربين وكذلك عدد الأصدقاء المشتركين بين كل مستخدمين اثنين.
- تتابع لوغاريتمات التنبؤ بتفضيلات المستخدمين على موقع فيسبوك أصحاب الصور التي يتم إضافة "إشارة إلى صورة" لهم في الصور المشتركة والأصدقاء الذين يتفاعلون أو يعلقون على نفس الصورة أو الأصدقاء الذين يراجعون نفس الأماكن.
- فيسبوك، أشارت إلى أنها ستقوم بتحديث نموذج التنبؤ بتفضيلات المستخدم باستمرار لرصد أي تغيير في تفضيلاته، سواء بالنسبة للأشخاص أو للصفحات.
المصدر
الألمانية