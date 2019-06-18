الثلاثاء 18 يونيو 2019 23:38
فيسبوك تطلق عملة "ليبرا" المشفرة وتسعى لمنافسة الدولار
كشفت شركة فيسبوك عن خططها لإطلاق عملة مشفرة جديدة تأمل الشركة أن يجري تداولها على المستوى العالمي مثل الدولار الأمريكي.
فيسبوك تطلق عملة "ليبرا" المشفرة
- العملة الجديدة سيطلق عليها "ليبرا"، وسيبدأ طرحها العام المقبل.
- ليبرا ستكون ما يعرف باسم "عملة مستقرة" أي أنها عملة رقمية مدعومة من عملات وأوراق مالية تحظى بدعم حكومي.
- الهدف من ذلك هو تجنب التقلبات الهائلة في قيمة العملة الجديدة، حتى يمكن استخدامها في المعاملات اليومية من غير أن تحدث لها التقلبات التي تعرضت لها عملات مشفرة أخرى مثل بيتكوين.
- عملة ليبرا هي ثمرة جهد استمر عاما للتوصل إلى طريقة سهلة لمستخدمي فيسبوك كي يتمكنوا من إرسال واستقبال الأموال عبر خدمات المراسلة.
- تعد الرسائل الخاصة واحدة من أسرع منتجات الشركة نموا، ويقوم المدير التنفيذي مارك زوكربيرغ بتبني هذا عبر السعي لدمج جميع منتجات المراسلة التابعة لشركة فيسبوك بهدف السماح للمستخدمين بالتواصل بين تطبيقاتها المختلفة.
- يأتي هذا الاتجاه للعملة الجديدة في وقت شهد فيه نمو عدد مستخدمي فيسبوك ثباتا في بعض الأسواق الرئيسية، كانت الشركة تخضع لتدقيق الجهات المنظمة بسبب الحالات المتكررة لفشل الشركة في حماية خصوصية المستخدمين.
- سيكون الدفع عن طريق عملة ليبرا طريقة محتملة لتحويل الرسائل إلى أعمال تكمل عملية الإعلان على فيسبوك، حيث تشكل الإعلانات تقريبا كل إيرادات فيسبوك.
هل تنافس ليبرا الدولار؟
- كي تتمكن عملة ليبرا من مجرد الاقتراب من منافسة الدولار الأمريكي من حيث فائدتها والقبول بها، فإنها ستحتاج إلى أن تحظى بقدر واسع من الثقة بها، وهو ما دفع شركة فيسبوك وشركاءها إلى السير على نفس نهج طرح عملات جديدة في الماضي.
- كتبت الشركات في بيان الإعلان عن العملة الجديدة: "للمساعدة في غرس الثقة في أي عملة جديدة، وتبنيها على نطاق واسع خلال فترة انطلاقها فقد كان يجري ضمان إمكانية تداول الأوراق النقدية لبلد ما في مقابل أصول حقيقية، مثل الذهب.
- بدلا من دعم عملة ليبرا بالذهب سيجري دعمها عبر مجموعة من الأصول منخفضة التقلبات، مثل الودائع المصرفية والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل بعملات البنوك المركزية المستقرة وذات السمعة الطيبة".
- قال ديفيد ماركوس، رئيس فريق تقنية بلوك تشين التابعة لفيسبوك، والذي يقود المشروع، إن فيسبوك تعتزم إنشاء محفظة رقمية جديدة ستظل موجودة داخل تطبيق ماسنجر وخدمة واتساب للمراسلة.
- بمجرد تشغيل عملة ليبرا، ينبغي أن تسهل العملة والمحفظة الرقمية على الأشخاص إرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة والشركات عبر هذه التطبيقات.
- سيتم تشغيل عملة ليبرا على ما يسمى تقنية بلوك تشين، وهي قاعدة بيانات يمكن أن تستخدم الملايين من أجهزة الكمبيوتر للتحقق من المعاملات، والقضاء على المخاطر التي قد تحدث مع المعلومات التي يحتفظ بها كيان واحد بشكل مركزي.
- أنشأ فيسبوك شركة فرعية جديدة تسمى كاليبرا لإنشاء المحفظة الجديدة والتركيز على جهود تقنية بلوك تشين.
المصدر
الجزيرة مباشر
بلومبرغ
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