شركات تكنولوجيا
الجمعة 13 أكتوبر 2017 19:17

فيسبوك تطلق خدمة توصيل الطعام إلى المنازل‭

فيسبوك تطلق خدمة لطلب وتوصيل الطعام‭
فيسبوك تطلق خدمة لطلب وتوصيل الطعام‭
فيسبوك
أطلقت شركة فيسبوك خدمة تمكن مستخدميها في الولايات المتحدة من طلب الطعام لاستلامه في المطعم أو للتوصيل إلى المنزل عبر تطبيق الشركة أو موقعها الإلكتروني مباشرة.

وقالت فيسبوك إنها أقامت شراكة مع سلاسل مطاعم ومع مواقع لطلب الطعام من أجل الخدمة.

وسيكون على المستخدمين فتح قسم "اطلب الطعام" في قائمة "إكسبلور" على فيسبوك لتظهر لهم قائمة بالمطاعم القريبة المشاركة يمكنهم من خلالها إرسال طلبهم.

وقالت الشركة إنها قامت بتجربة الخدمة لأكثر من عام قبل أن تقرر إطلاقها. ولم تذكر الشركة عما إذا كانت تنوي إتاحة الخدمة في دول أخرى.

المصدر
رويترز
فيسبوك
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فيسبوك
خدمة توصيل الطعام
الولايات المتحدة

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