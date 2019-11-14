الخميس 14 نوفمبر 2019 09:23
فيسبوك تحذف 3.2 مليار حساب مزيف خلال 6 أشهر
حذفت شركة فيسبوك 3.2 مليار حساب مزيف بين أبريل/نيسان وسبتمبر/ أيلول من هذا العام إلى جانب ملايين المنشورات التي تتناول إساءة معاملة الأطفال والانتحار.
التفاصيل
- وفقا لآخر تقرير عن إدارة المحتوى أصدرته الشركة، يزيد هذا العدد عن ضعفي عدد الحسابات المزيفة التي حذفتها الشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي، عندما حذفت 1.55 مليار حساب.
- كشفت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم لأول مرة عن عدد المنشورات التي حذفتها من تطبيق مشاركة الصور الشهير إنستغرام، والذي حدده باحثون في شؤون المعلومات المضللة كمصدر للقلق المتزايد بشأن الأخبار المزيفة.
- قالت الشركة في تقريرها الرابع عن إدارة المحتوى إن الرصد النشط للمحتوى المخالف كان أقل في جميع الفئات على إنستغرام منه على تطبيق فيسبوك.
- كانت الشركة استخدمت في البداية عددا من أدوات الرصد الخاصة بها في تطبيق فيسبوك.
إزالة منشورات
- أزالت الشركة أكثر من 11.6 مليون منشور يصور عُري الأطفال واستغلالهم جنسيا على فيسبوك و754 ألف منشور على إنستغرام خلال الربع الثالث.
- كما أضافت أيضا بيانات عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن المحتوى الذي يتضمن إيذاء الذات لأول مرة في التقرير.
- قالت الشركة إنها أزالت نحو 2.5 مليون منشور في الربع الثالث تصور أو تشجع على الانتحار أو إيذاء النفس.
- كما أزالت الشركة أيضا نحو 4.4 مليون منشور عن مبيعات المخدرات في الفترة ذاتها.
المصدر
رويترز