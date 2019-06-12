فيسبوك تتجه للاستثمار في الطاقة الشمسية

الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ رويترز

بدأت فيسبوك بناء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية غرب ولاية تكساس الأمريكية، يُعتقد أنها واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في البلاد وأول استثمار مباشر لفيسبوك في الطاقة المتجددة.

التفاصيل: جمعية صناعات الطاقة الشمسية قالت إن المشروع الذي يحمل اسم "بروسبيرو سولار"، ويقع شمالي مدينة أوديسا بولاية تكساس، ستبلغ طاقته 379 ميغاوات، وهو ما يكفي لتشغيل حوالي 72 ألف منزل على أساس متوسط الاستهلاك الوطني.

أعلنت شركة لونغرود إنرجي، التي تتخذ من مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس مقراً لها، مؤخراً عن شراكتها مع فيسبوك في هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 416 مليون دولار.

يتخطى المشروع هدف فيسبوك المتمثل في استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل مراكز البيانات التابعة للشركة، حيث تقوم فيسبوك بتخزين الصور ومقاطع الفيديو وغيرها من المعلومات التي ينشرها الأشخاص على المنصة.

يقام مشروع بروسبيرو سولار على مساحة 18 كيلومترا مربعا، ويتوقع الانتهاء منه العام المقبل.

شركة شل إنرجي في أمريكا الشمالية ستشارك فيسبوك في الطاقة الناتجة عن مزرعة بروسبيرو سولار الشمسية. أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، في أبريل/نيسان أن الشركة تقوم حاليا ببناء ستة مشاريع جديدة للطاقة الشمسية بهدف استثمار منطقي: قال بن إنسكيب، وهو محلل أبحاث في شركة "إي كيو ريسيرش"، وهي شركة استشارية في مجال الطاقة المتجددة ومقرها ولاية كارولينا الشمالية، إنه من المنطقي أن تستثمر شركة فيسبوك في الطاقة الشمسية، لأن مراكز البيانات التابعة لها لديها تكاليف تشغيل ضخمة، والطاقة المتجددة أصبحت أقل تكلفة. فالأمر لا يتعلق بدعم الطاقة الشمسية فقط بل بخفض تكاليف التشغيل.

إنسكيب أشار إلى أن منطقة غرب ولاية تكساس تتمتع بموارد طاقة شمسية تعد من الأفضل في الولايات المتحدة.

بيتر فريد، مدير إستراتيجيات الطاقة في شركة فيسبوك، قال في بيان إن الشركة "سعيدة لكونها واحدة من أوائل الشركات التي تستخدم استثمارات مباشرة لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة لدينا". خلفية: أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، في أبريل/نيسان أن الشركة تقوم حاليا ببناء ستة مشاريع جديدة للطاقة الشمسية بهدف دعم مراكز البيانات الخاصة بها.

تضم مراكز البيانات التابعة لفيسبوك عشرات الآلاف من خوادم الكمبيوتر، التي ترتبط بالعالم الخارجي من خلال كابلات الألياف الضوئية.

كتب زوكربيرغ في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك: "مراكز البيانات لدينا من أكثر المراكز كفاءة في استخدام الطاقة في العالم، وفي العام الماضي وضعنا هدفًا لجميع مراكز البيانات والمكاتب الخاصة بنا لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ بحلول عام 0202. هذه المشروعات الشمسية الجديدة ستساعدنا على الوصول إلى هذا الهدف".