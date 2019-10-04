الجمعة 4 أكتوبر 2019 09:37
فيسبوك تحذف حسابات من الإمارات ومصر وإندونيسيا.. لماذا؟
أعلنت شركة فيسبوك أنها حذفت صفحات ومجموعات وحسابات على منصتها على الإنترنت من الإمارات ومصر ونيجيريا وإندونيسيا بسبب "سلوك زائف منسق".
التفاصيل
- قالت الشركة، يوم الخميس إن ما إجماله 280 حسابا و149 صفحة و43 مجموعة تم حذفها من فيسبوك إلى جانب 121 حسابا على إنستغرام.
- فيسبوك، التي تملك إنستغرام وواتسآب اللذين كانا ينافسانها في وقت من الأوقات، قالت إن الحسابات انخرطت في نشر محتوى عن موضوعات مثل الاتفاق النووي الإيراني وانتقاد قطر وتركيا وإيران ونشاط الإمارات في اليمن.
- اتخذ موقع فيسبوك في الآونة الأخيرة إجراءات صارمة ضد حسابات من هذا القبيل بعد تعرضه لضغوط في السنوات القليلة الماضية لتباطؤه في تطوير أدوات لمكافحة المحتوى المتطرف وعمليات الدعاية.
- فيسبوك كان قد أزال في وقت سابق هذا العام حسابات من العراق وأوكرانيا والصين وروسيا والسعودية وإيران وتايلاند وهندوراس وإسرائيل.
- تحاول فيسبوك منع الانتهاكات على الإنترنت وانتشار المعلومات المغلوطة، بما في ذلك في الحملات الانتخابية، بعد ضغوط وانتقادات.
اتفاق أمريكي بريطاني
- أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أنهما وقعتا اتفاقا للوصول إلى البيانات عبر الحدود يسمح لكل دولة طلب معلومات عن الجرائم الخطيرة بشكل مباشر من شركات التكنولوجيا التي تعمل انطلاقا من الدولة الأخرى.
- وجهت الحكومتان، إلى جانب أستراليا كذلك رسالة مفتوحة إلى فيسبوك تطالب الشركة بعدم المضي قدما في خطتها لتشفير أنظمتها للتراسل دون أن تضمن أولا وصول وكالات إنفاذ القانون إلى المعلومات بعد موافقة القضاء.
- غير أن مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ دافع عن قراره تشفير خدمات التراسل لدى الشركة رغم مخاوف بشأن تأثير ذلك على استغلال الأطفال وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية الأخرى.
- زوكربرغ قال "شعرت بقلق شديد عندما كنا نتخذ قرارا بشأن التشفير عبر تطبيقاتنا المختلفة".
- ردا على سؤال لموظف بشأن استغلال الأطفال، وذلك في جلسته الأسبوعية للرد على أسئلة موظفيه، أقر زوكربرغ بأن عدم إمكانية الوصول إلى محتوى الرسائل يعني أنك "تخوض المعركة ويداك مقيدتان وراء ظهرك".
المصدر
رويترز