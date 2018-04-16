اقتصاد
الاثنين 16 أبريل 2018 11:02

فيزا: البريطانيون يخفضون الإنفاق بسبب الثلوج

قالت شركة فيزا للمدفوعات الإثنين إن المستهلكين البريطانيين خفضوا الإنفاق بأكبر معدل في خمس سنوات في أوائل عام 2018.

وذكرت فيزا أن إنفاق المستهلكين المعدل في ضوء التضخم انخفض 1.4 بالمئة بالأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/ آذار مقارنة به قبل عام، وهو أكبر هبوط منذ الربع الأخير من عام 2012، بعد انخفاض نسبته 1.3 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي؛ إذ تسبب تساقط الثلوج الكثيف والضغوط الحالية على ميزانيات الأسر بالتأثير على أنشطة التجزئة.

ونزل الإنفاق في مارس آذار وحده بأكبر نسبة منذ أكتوبر تشرين الأول، إذ انخفض 2.1 بالمئة على أساس سنوي بعد أن نزل واحدا بالمائة في فبراير/ شباط.

وقالت فيزا إن ضعف إنفاق المستهلكين يعكس تراجع الثقة بين عدد كبير من الأسر فضلا عن تساقط الثلوج أكثر من المعتاد.  

وتراجعت المبيعات الإلكترونية لأول مرة في عشرة أشهر وقالت متاجر أوكادو الإلكترونية الشهر الماضي إن مبيعاتها تضررت بعد أن عرقلت العواصف الثلجية عمليات التسليم.

ومن المتوقع أن تظهر أرقام مبيعات التجزئة الرسمية التي تصدر يوم الخميس تراجع الإنفاق في مارس آذار. 

المصدر
رويترز
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استهلاك
تساقط الثلوج
العواصف الثلجية
مبيعات التجزئة

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