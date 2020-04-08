الدوري الإنجليزي الممتاز
الأربعاء 8 أبريل 2020 22:49

فيروس كورونا: مورينيو يعتذر بعد تدريبه ثلاثة لاعبين وخرق العزل

المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، يكسر قواعد الحجر الصحي في العاصمة البريطانية لندن
المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، يكسر قواعد الحجر الصحي في العاصمة البريطانية لندن
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اعتذر البرتغالي المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، جوزيه مورينيو، بعد خرقه قواعد العزل المنزلي المطبقة حاليا في بريطانيا. 

وظهر مورينيو مع ثلاثة من لاعبيه وهم يؤدون تدريبات فردية في "هاردلي وود بارك" بشمال العاصمة البريطانية لندن. 

وأوضح مورينيو في بيان لوسائل الإعلام: "أعترف أن تصرفاتي لم تتسق مع التعليمات، وأنه كان من الضروري ألا نختلط إلا بالأفراد المقيمين معنا في المنزل". 

وأشار مورينيو إلى أن المهم هو أن يؤدي كل فرد دوره ومهمته في مواجهة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، مضيفًا "من الضروري أن نتبع توصيات ونصائح الحكومة؛ لدعم أبطال نظام خدمات الصحة الوطنية (إن إتش إس) وإنقاذ الأرواح". 

ويأتي اعتذار المدرب البرتغالي بعد نشر صحيفة "ديلي ميل"، أمس الثلاثاء، صورًا لمورينيو مع لاعبيه تانجي ندومبيلي، ودافينسون سانشيز، وريان سيسيغنونفي وهم يتدربون بأحد متنزهات لندن.

يذكر أن بريطانيا فرضت قواعد عزل منزلي بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتأتي بريطانيا في المرتبة الخامسة أوربيًا من حيث عدد الإصابات، إذ أصاب الفيروس نحو 61 ألف بريطاني، وقضى جراء الإصابة 7 آلاف و97 مصابًا، في حين تعافى 135 شخصًا.

وبسبب تفشي الفيروس، تجمدت الأنشطة الرياضية في مختلف أنحاء العالم إلى أجل غير مسمى، في محاولات حثيثة لاحتواء الفيروس والحفاظ على الأرواح.

المصدر
الجزيرة مباشر
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