فيروس كورونا
الأحد 19 أبريل 2020 00:12

فيروس كورونا: عمال يتمردون على حظر التجول في دبي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات مقاطع فيديو، توثّق كسر عمال في إمارة دبي لحظر التجول.
عمال يكسرون حظر التجول في دبي وينزلون الشوارع

وكسر العمال حظر التجول ونزلوا الشوارع احتجاجًا على تقييد حركتهم، فضلًا عن تمديد هذا التقييد.

وكانت دبي قد مددت، أمس، حظر التجول الشامل مدة أسبوع، وذلك في إطار خطة الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي هذا الإطار قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر اليوم الجمعة إن الإمارة، مركز الأعمال في دولة الإمارات، مددت حظر التجول على مدار 24 ساعة أسبوعا في إطار برنامج التعقيم الشامل للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفرضت الإمارات حظر تجول ليليا على مستوى البلاد منذ 26 مارس/آذار، فيما وسعت دبي نطاقه في الرابع من أبريل/نيسان داخل الإمارة ليكون على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين.

هذا وسجلت الإمارات 6 آلاف و303 إصابات، وقضى 37 جراء الإصابة، بينما تعافى ألف و188 مصابًا، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب الفيروس مليونين و322 ألفًا و33 شخصًا، وأودى بحياة 159 ألفًا و659 مصابًا، في حين تعافى 595 ألفًا و90 مصابًا، حتى اللحظة.

المصدر
الجزيرة مباشر

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