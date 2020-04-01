فيروس كورونا
الأربعاء 1 أبريل 2020 22:49

فيروس كورونا: عمال الإكوادور يضعون الموتى في شاحنات تبريد

اضطر سكان الإكوادور إلى ترك جثث ذويهم في الطرقات لأيام قبل أن تُنقل إلى شاحنات تبريد
اضطر سكان الإكوادور إلى ترك جثث ذويهم في الطرقات لأيام قبل أن تُنقل إلى شاحنات تبريد
رويترز
أكدت عمدة مدينة غواياكيل (غربي الإكوادور)، سينثيا بيتيري، وصول أول 4 شاحنات تبريد؛ لنقل جثامين الموتى جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الأربعاء.

وقالت بيتيري إن الشاحنات سوف تستخدم لحفظ جثامين الأشخاص المتوفين في المنازل وفي المستشفيات جراء فيروس كورونا المستجد ولأسباب أخرى، الذين لم تتمكن السلطات من نقلها بسبب إجراءات الحجر الصحي الصارمة للحيلولة دون انتشاره.   

وذكرت وسائل الإعلام في الإكوادور أن الأسر في المدينة اضطرت إلى إبقاء جثامين أحبائهم في المنازل لأيام وسط إخفاق السلطات في جمع الجثامين. 

وقالت التقارير إن بعض السكان لجأوا إلى ترك الجثامين في شوارع المدينة، والتي تضم أكبر عدد من السكان في الإكوادور، إذ يقطنها 2.3 مليون نسمة.

هذا وسجلت الإكوادور أحد أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا بين دول أمريكا اللاتينية. 

وتقول وزارة الصحة إن الدولة فيها أكثر من 2300 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، فضلًا عن وفاة 79 شخصا متأثرين بالإصابة. 

وفي إقليم غواياس -حيث تقع مدينة غواياكيل- رُصدت الأغلبية العظمى من حالات الإصابة بالفيروس. 

وأضافت بيتيري أن مركز سيمون بوليفار للمؤتمرات الواقع بالمدينة سيكون متاحا أمام وزارة الصحة؛ لاتخاذه مركز علاج لمرضى فيروس كورونا.

وحتى الساعة، بلغ عدد المصابين في الإكوادور ألفين و748 مصابًا، من بينها 466 حالة إصابة جديدة، وقضى 93 منهم 14 وفاة جديدة، في حين تعافى 58 شخصًا.

وعلى الصعيد العالمي، بلغت الإصابات 921 ألفًا و20 مصابًا، مات منهم 46 ألفًا و155 شخصًا، وتعافى 193 ألفًا و352 حتى الآن.

المصدر
الجزيرة مباشر

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