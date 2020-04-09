فيروس كورونا
الخميس 9 أبريل 2020 20:23

فيروس كورونا: السيسي يوبخ ضابطا بالجيش ويسأل عن مسؤول مدني لتوبيخه(فيديو)

الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في زيارة تفقدية لمواقع إنشائية مكتظة بالعمال بالرغم من تفشي فيروس كرورنا في العالم
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في زيارة تفقدية لمواقع إنشائية مكتظة بالعمال بالرغم من تفشي فيروس كرورنا في العالم
مواقع التواصل
أظهر تسجيل مصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو يوبخ ضابط جيش بأحد مواقع الإنشاءات، ويسال عن المسؤول المدني لتوبيخه وذلك بسبب عدم ارتداء عمال كمامات للوقاية من فيروس كورونا.

ويظهر السيسي في الفيديو، آمرًا بتوزيع كمامات على العمال، ويقول "الناس دي هتاكل منين لو قعدت، بلغ المقاول إني لو جيت ولقيت المنظر ده تاني هيبقالي تصرف تاني".

يظهر في الفيديو كذلك عدد كبير من العمال في بعض المواقع، بعد مطالبات عدد من رجال الأعمال باستئناف العمل حتى لا يخسروا أموالهم، في حين قال بعض رجال الأعمال إن موت العمال بفيروس كورونا أرحم من إفلاس شركاته.

وعلى الفور، أعادت حسابات مواقع تواصل اجتماعي موالية للسيسي وسمًا قديمًا للسيسي، #السيسي_نصير_الغلابة؛ لتحسين الصورة الذهنية للنظام المصري، وتقديمه في هيئة الحريص على صحة المواطن.

في حين تناقل مغردون آخرون مقطع فيديون للسيسي يقول فيه إن الأمر لو يقتصر على الكمامات؛ لوفرتها الدولة مجانًا للمصريين.  

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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