فيروس كورونا: السيسي يوبخ ضابطا بالجيش ويسأل عن مسؤول مدني لتوبيخه(فيديو)
ويظهر السيسي في الفيديو، آمرًا بتوزيع كمامات على العمال، ويقول "الناس دي هتاكل منين لو قعدت، بلغ المقاول إني لو جيت ولقيت المنظر ده تاني هيبقالي تصرف تاني".
يظهر في الفيديو كذلك عدد كبير من العمال في بعض المواقع، بعد مطالبات عدد من رجال الأعمال باستئناف العمل حتى لا يخسروا أموالهم، في حين قال بعض رجال الأعمال إن موت العمال بفيروس كورونا أرحم من إفلاس شركاته.
وعلى الفور، أعادت حسابات مواقع تواصل اجتماعي موالية للسيسي وسمًا قديمًا للسيسي، #السيسي_نصير_الغلابة؛ لتحسين الصورة الذهنية للنظام المصري، وتقديمه في هيئة الحريص على صحة المواطن.
والله عجبني جدًا خوفو على العمال وطلب توزيع كمامات عليهم.. رئيس بدرجه أب سواء اتفقت أو اختلفت معاه هو يستاهل الأشادة في مواقفوا النبيله دي 🇪🇬 ❤️#السيسي_نصير_الغلابة pic.twitter.com/x9A5esfJ36— دينا مصطفي (@Dinamostafaa2) April 9, 2020
فخور بيك ومطمن على مصر بوجودك❤️ #السيسي_نصير_الغلابة pic.twitter.com/axQ6HCA5GC— Quotes (@quotteess_) April 9, 2020
ربنا يخليك لينا يا ريس #السيسي_نصير_الغلابة pic.twitter.com/Py2ghQv7gD— NANCY’🦋 (@nancymuhameddd) April 9, 2020
الرئيس #السيسي وهو بيمر على مواقع شغل العمال لقيهم شغالين من غير أي وسائل حماية راح موزع عليهم كمامات، الموضوع ده فكرني بسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما كان بينزل يتفقد أحوال الرعية ♥#السيسي_نصير_الغلابه pic.twitter.com/NsrcknQGYN— Shahenda Tarek (@Shahenda_tarek1) April 9, 2020
في حين تناقل مغردون آخرون مقطع فيديون للسيسي يقول فيه إن الأمر لو يقتصر على الكمامات؛ لوفرتها الدولة مجانًا للمصريين.
#السيسي لو الأمر محتاج كمامات كنا وزعناها بنصف التكلفة أو مجاني، احنا لابسين الكمامات عشان نقولكم أنها مش مهمة🙄🙄 pic.twitter.com/b3WV7jDE6c— أحمد البقري (@AhmedElbaqry) April 7, 2020
الدكاترة المصريين : وهم بيتفرجوا علي المعونات والمستلزمات الطبية والكمامات اللي أرسلتها مصر لإيطاليا❤😂😂 #طيران_مصر_للأمريكان_بس #السيسي_كداب_برخصه pic.twitter.com/Hm8VsGidzf— khaled Mohamed (@KhaledA63583307) April 9, 2020
...........اعلان مجاني .......— مجدي قنديل (@DK0GiCBI7IwS5Em) April 9, 2020
إللى اشترى خاطر الشعب هنشتري خاطره .
هنشتري توشيبا و تورنيدو منتجات(العربي) اللي اشتري خاطر 35000 موظف بعائلاتهم ...
انت مع الشعب واحنا كمان معاك .....#السيسي_كداب_برخصه pic.twitter.com/5NQ0H6FkTT
السيسى يقنعنا ان علاج كورونا بالملوخيه والفول وبعدين يرسل المعدات والكمامات الطبيه الى ايطاليا— Moh samer (@Mohsamer8) April 9, 2020
طيب ليه مش بيرسل لهم الملوخيه ويترك لنا المعدات الطبيه #مصرللطيران_للامريكان_بس pic.twitter.com/65AV5epoAr
تتسابق الحكومات لتوفير أدوات ومعدات مواجهة #كورونا لشعوبها— ابوعبدالله (@abdlrahimslim) April 4, 2020
وإسبانيا تفهمت موقف تركيا وتجاوبت وقامت تركيا بإرسال معدات ووسائل تحتاجها اسبانيا
في الوقت نفسه
السيسي يرسل معدات وأدوات لإيطاليا ومستشفيات مصر تجأر إلى الله بالدعاء لنقص أدوات التطهير والتعقيم والكمامات.
واصابة الاطباء pic.twitter.com/q3YZuCd4dt
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