فيروس كورونا
الأربعاء 8 أبريل 2020 23:32

فيروس كورونا: السعودية تعلن وقف إطلاق النار باليمن لأسبوعين

مستشفى الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العاصمة اليمنية صنعاء

مستشفى الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العاصمة اليمنية صنعاء
رويترز
أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن، ولمدة أسبوعين اعتبارًا من غد الخميس، وقابلة للتمديد.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد تركي المالكي "قيادة القوات المشتركة للتحالف تجد الفرصة مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق".

وأضاف المالكي أن القرار جاء تأييدًا لقرارات الحكومة اليمنية ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن؛ لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.

وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد دعا لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي.

ومنذ 26 من مارس/آذار 2015، ينفذ التحالف السعودي الإماراتي عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.

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المصدر
الجزيرة مباشر
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