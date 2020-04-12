فيروس كورونا: الرئيس التركي يرفض استقالة وزير الداخلية
وقدّم صويلو استقالته من منصبه، معلنًا تحمله مسؤولية تبعات تطبيق حظر التجول على 31 مدينة تركية، ينتهي منتصف الليلة.
وقال صويلو في بيان: "تطبيق قرار حظر التجول الذي جاء خلال مرحلة حساسة ودقيقة وتحديدًا لمنع انتشار الوباء (فيروس كورونا المستجد) أتحمل مسؤوليته بأبعاده كافة، والمشاهد التي ظهرت -وإن كانت في ساعات محدودة بالبداية- لم تتسق مع هذه المرحلة التي جرت إداراتها بشكل مثالي".
وأضاف "كان الواجب عليّ ألا أسمح بحدوث مثل هذه المشاهد، لا سيّما في هذا الحدث الذي أتحمل مسؤوليته، كانت خطوة عن حسن نية لوقف هذا الوباء وانتشاره ولو قليلا خلال نهاية الأسبوع".
وتابع "أطلب الصفح من شعبنا العزيز الذي لم أفكر أبدًا بإلحاق الأذى به، ومن السيد رئيس الجمهورية الذي سأبقى وفيا له حتى آخر عمري".
واستطرد "أتنحى عن منصب وزير الداخلية والذي تقلدّته بشرف، استودع الله جميع أصدقائي وزملائي في العمل، اللهم احفظ شعبنا".
April 12, 2020
وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت، الجمعة، حظر التجول في 31 ولاية، بينها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، يومي السبت والأحد، للحد من انتشار فيروس كورونا. هذا وينتهي حظر التجوال منتصف ليل الإثنين.
وجاءت استقالة الوزير إثر انتقادات واسعة تعرض لها على خلفية قراره بإعلان حظر التجوال يومي السبت والأحد قبل ساعتين فقط من بدء سريانه، ما أحدث حالة من الارتباك في الشارع التركي.
وشمل الإغلاق 31 إقليما، بينما أوقفت تركيا جميع الرحلات الجوية الدولية وقيدت السفر في الداخل وأغلقت المدارس والحانات والمقاهي وعلقت صلاة الجماعة في المساجد.
تزايد الإصابات
وسجلت تركيا حتى الآن 56 ألفًا و956 إصابة، وقضى جراء الإصابة ألف و198 مصابًا، في حين تعافى 3 آلاف و446 آخرين.
وعلى المستوى الدولي، يقترب فيروس كورونا كثيرًا من عتبة المليونين، إذ أصاب مليونًا و846 ألفًا و954 شخصًا، وأودى بحياة 113 ألفًا و885 مصابًا، وتعافى من الإصابة 421 ألفًا و898 شخصًا.