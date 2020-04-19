فيروس كورونا
الأحد 19 أبريل 2020 21:08

فيروس كورونا: أمير سعودي ينتقد عنصرية المجتمع ضد العمالة الوافدة

يمثل العمال قطاعًا كبيرًا ومؤثرًا في دول الخليج
يمثل العمال قطاعًا كبيرًا ومؤثرًا في دول الخليج
رويترز
انتقد أمير سعودي تعامل المجتمع السعودي مع المصابين بفيروس كورونا من العمالة الأجنبية.

وغرّد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، عبر حسابه على موقع تويتر، مستغربًا من التعليقات العنصرية ضد العمالة الوافدة.

وقال ابن مساعد، في تغريدة حظيت بتفاعل واسع عبر حسابه على تويتر، " 80% من الحالات المعلنة في السعودية مؤخرًا من غير السعوديين ومن العمالة".

وتابع "ما استغربه تعليقات مثل (ما جاب لنا البلاد إلا هم)، هل هناك أحد يتعمد أن يصاب بكورونا؟" وأضاف "الإصابات تنتشر بين العمالة في الغالب لتكدسهم في أماكن سكنهم؛ فتجد مثلًا 20 عاملًا يسكنون في شقة صغيرة.. وهذا ليس ذنبهم".

واتفق مغردون مع تغريدة ابن مساعد، وطالبوا بفرض معايير على الشركات فيما يخص سكن العمالة والتأمين الطبي لهم، وشدد مغردون على أهمية دور العمالة في بناء المجتمع ورعايته، وعبروا عن رفضهم لكل مظاهر العنصرية ضدهم.

وأصاب فيروس كورونا 9 آلاف و362 شخصًا في السعودية، وقضى جراء الإصابة 97 شخصًا، بينما تعافى ألف و398 مصابًا، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب الفيروس مليونين و386 ألفًا و29 شخصًا، لقي حتفه منهم 163 ألفًا و921، في حين تعافى 613 ألفًا و367 شخصًا، حتى اللحظة.

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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