فيروس كورونا: أمير سعودي ينتقد عنصرية المجتمع ضد العمالة الوافدة
وغرّد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، عبر حسابه على موقع تويتر، مستغربًا من التعليقات العنصرية ضد العمالة الوافدة.
وقال ابن مساعد، في تغريدة حظيت بتفاعل واسع عبر حسابه على تويتر، " 80% من الحالات المعلنة في السعودية مؤخرًا من غير السعوديين ومن العمالة".
وتابع "ما استغربه تعليقات مثل (ما جاب لنا البلاد إلا هم)، هل هناك أحد يتعمد أن يصاب بكورونا؟" وأضاف "الإصابات تنتشر بين العمالة في الغالب لتكدسهم في أماكن سكنهم؛ فتجد مثلًا 20 عاملًا يسكنون في شقة صغيرة.. وهذا ليس ذنبهم".
80 ٪ من الحالات المعلنة في السعودية مؤخرًا من غير السعوديين ومن العمالة..— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) April 18, 2020
ما أستغربه تعليقات مثل:( ما جاب لنا البلا الا هم)!
هل هناك أحد يتعمد أن يصاب بكورونا ؟
الإصابات تنتشر بين العمالة في الغالب لتكدسهم في أماكن سكنهم فتجد مثلًا 20 عاملًا يسكنون في شقة صغيرة ..وهذا ليس ذنبهم
واتفق مغردون مع تغريدة ابن مساعد، وطالبوا بفرض معايير على الشركات فيما يخص سكن العمالة والتأمين الطبي لهم، وشدد مغردون على أهمية دور العمالة في بناء المجتمع ورعايته، وعبروا عن رفضهم لكل مظاهر العنصرية ضدهم.
تعليق جميل من أمير سعودي بشأن العمال الوافدين، واتهامهم بشأن كورونا.— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) April 18, 2020
الكلام العنصري لا يصدر عن النبلاء من البشر.
من لم يشفه "كورونا" من مرض العنصرية، فلا شفاء له.
ديننا يعلمنا أروع القيم، لكن بعضنا لا يعرفه إلا طقوسا.https://t.co/YkI1gJQP1w
سبحان الله، كل شي يحصل تلومون به العمالة ، لو أن صاحب العمل أو المشغل موفر لهم بيئة سكنية كويسة ، ما يصير فيهم أحد مريض ، من ينظف شوارعكم ويسهر على توفير طلباتكم ، مو العامل الأجنبي ؟ بعض العمال تحصلهم مايحبونكم غير بمعاملتكم، العنصرية، كلنا عباد الله،اخرتنا شبر قماش وشبر تراب https://t.co/aiw1Qc973y— سلطان النمري (@oln6I39mm4Mr61v) April 19, 2020
جهلاء وسفهاء من يقول ذلك— yahya.sham (@yahyana4) April 19, 2020
هؤلاء العمالة ضعفاء ويخدموننا في أشياء لانستطيع أن نخدم أنفسنا فيها وقد يكونوا اقرب إلى الله منا
يريد الله منا التوبة والإنابة واللجوء إليه والفرار إليه والتوكل عليه والثقة به سبحانه
هذا هو الابتلاء الحقيقي في زمن البلاء والوباء https://t.co/m6aDEneSxx
الوزارات و التُّجار اللي يتبع لهم هالعُمّال لازم يتغرمون ، و تكون هالأزمة بداية تصحيح الخطأ و نهايته تمامًا و عدم السماح بتكراره.— nourah alshehri (@nourah404) April 19, 2020
قبل ما يقترفون ذنب في حق أحد و يبخسونه حقه ، يحطون نفسهم مكانه و هل يرضىن بظروف السكن السيء هذا لنفسهم أو العزيزين عليهم ؟ (2)
و السلام عليكم ✋🏻🌿 https://t.co/XXAiywMHgn
بالضبط .. يجب سن التشريعات التي تحفظ انسانية هؤلاء و ذلك بفرض ًحد ادنى معقول من الاشتراطات الصحية و الامنية في مساكن هؤلاء على اصحاب الشركات . https://t.co/fuLHQh2f03— طلال محمد العبدالله الفيصل (@tmafaisal) April 18, 2020
صدقت يابو فيصل و اعتقد أن عالم مابعد كورونا سيكون مختلفاً .. فالجهات المعنية تعمل حالياً على تنظيم حياة هؤلاء العاملين بما في ذلك سكنهم الآمن صحياً . https://t.co/5d2j6lcOMX— د.فهد العرابي الحارثي (@dr_fahad_harthi) April 19, 2020
👍 وعدم اهتمام الشركات في مساكن العمالة وحتى الافراد لايجدون السكن المناسب لعمالهم إلى بتعب واجار مرتفع https://t.co/oS7GHxYGvZ— نايف القايدي (@eef_naa) April 18, 2020
يفترض (جودة الحياة ) تشمل جميع الأيدي العاملة مهما كان طبيعة عملهم. يفترض فرض معايير على الشركات بما يخص نوعية السكن لهم والتأمين الطبي وحتى جانب النظافة والترفيه. https://t.co/ngIxG9CbGs— مُجاهد العمري (@mojahdalamri) April 18, 2020
ايش تقول عن بعض العقول اللي رضعت عنصرية؟؟ https://t.co/sCECPLUzot— Esraa➰ (@Deniz_ekt) April 19, 2020
كلامك صحيح لكن البلد ماهو في حاجة معظمهم كثير منهم يعمل لحسابه الخاص بواسطه مواطن عديم ضمير متستر عليه أنظر معظم البقالات وأسواق الخضار والفواكه ومواد البناء وغيرها يديرها عماله وافده يسكنون على هيئه مجموعات لتوفير مبلغ الايجار وكفيله لايعلم عنه شي الاعند دفع المعلوم أخر الشهر https://t.co/Pp2TNLbXle— إبراهيم الشهراني (@Alshahm5) April 18, 2020
وأصاب فيروس كورونا 9 آلاف و362 شخصًا في السعودية، وقضى جراء الإصابة 97 شخصًا، بينما تعافى ألف و398 مصابًا، حتى الآن.
وعالميًا، أصاب الفيروس مليونين و386 ألفًا و29 شخصًا، لقي حتفه منهم 163 ألفًا و921، في حين تعافى 613 ألفًا و367 شخصًا، حتى اللحظة.
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