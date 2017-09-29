طب وصحة
الجمعة 29 سبتمبر 2017 18:35

"فيرزينيو".. عقار جديد يوقف تقدم سرطان الثدي

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، على عقار جديد لعلاج المريضات بأنواع مختلفة من سرطان الثدي.

وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم الجمعة أن العقار الجديد يحمل اسم "فيرزينيو" (Verzenio) لعلاج مريضات سرطان الثدي بمراحله المتقدمة، و"سرطان الثدي النقيلي".

وقال ريتشارد بازدور، كبير خبراء علم الأورام في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، إن العلاج يوفر خيارًا جديدًا بالنسبة لبعض المريضات بسرطان الثدي اللاتي لم يستجبن للعلاجات الأخرى.
واختبرت الهيئة سلامة وفاعلية العقار الجديد، عبر تجربة شملت 669 من مريضات سرطان الثدي.

وأثبتت النتائج أن العلاج الجديد أوقف تقدم أورام الثدي، وزاد معدل بقاء المريضات على قيد الحياة بمقدار 16.4 شهرًا مقارنة مع الدواء الوهمي.

وعن أبرز الآثار الجانبية للعقار، أوضحت الهيئة أنها تمثلت في الإسهال، والغثيان، وآلام في البطن، والالتهابات، والتعب، وفقر الدم، وانخفاض الشهية، علاوة عن القيء، والصداع.

ووفقا للوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فإن سرطان الثدي هو أكثر أنواع الأورام شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم عامة، ومنطقة الشرق الأوسط خاصة.

وذكرت الوكالة أنه يتم تشخيص نحو 1.4 مليون حالة إصابة جديدة كل عام، ويودي المرض بحياة أكثر من 450 ألف سيدة سنويًا حول العالم.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
سرطان
سرطان الثدي
هيئة الدواء الأمريكية
عقار جديد
علاج
أورام الثدي

اقرأ أيضا

Thumbnail
الرئيس التونسي يتدخل في أزمة الترجي
Thumbnail
بين "عزيزي بيريز" و"الصفقة الحرام"

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم