السبت 10 يونيو 2017 11:54
فيديو: 52 مليون مشاهدة لخطة طفل لإخراج شقيقه من سريره
حصدت لقطات طريفة لخطة طفل كي يساعد شقيقه الأصغر للخروج من سريره، أكثر من 52 مليون مشاهدة في أٌقل من 5 أيام على نشره بصفحة "Daily Bumps" على فيسبوك.
وجذب الطفل أنظار الملايين بسبب ذكائه، إذ رسم خطة عبقرية لإخراج شقيقه الأصغر من سريره، فحمل مقعدًا صغيرًا وألقاه داخل السرير ثم قفز بالداخل وقام بتعديل وضع الكرسي ثم عاود الخروج.
وطلب من شقيقه الأصغر أن يصعد أعلى الكرسي ثم التقفه وحمله للخارج بثقة وحب، ما أثار إعجاب الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي.
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المصدر
الجزيرة مباشر
فيسبوك