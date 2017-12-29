حوادث
الجمعة 29 ديسمبر 2017 15:16

فيديو: 12 قتيلا في أسوأ حريق بنيويورك منذ عقود

قُتل 12 شخصا، في أسوأ حريق شهدته نيويورك منذ عقود، بعد أن اندلعت النيران في الطابق الأرضي في مبنى سكني يقع في حي برونكس.

وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو إن 12 شخصا لقوا مصرعهم بينهم طفل رضيع بينما لحقت إصابات بالغة بأربعة آخرين في حريق أتى على عدة طوابق في المبنى السكني الكائن في حي برونكس بمدينة نيويورك.

وقال مفوض خدمات الإطفاء بالمدينة دانيال نيجرو في مؤتمر صحفي إن الحريق نشب مساء الخميس في الطابق الأول من المبنى وسرعان ما امتد لأعلى، ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات الحادث.

وقال رئيس البلدية دي بلاسيو إن عدد القتلى يجعل الحريق واحدا من أفجع المآسي التي نجمت عن حريق منذ سنوات طويلة جدا بالمدينة.

وذكرت السلطات أن فرق الإطفاء أنقذت 12 شخصا من المبنى.

وأوضح مفوض خدمات الإطفاء بالمدينة للصحفيين أن أناسا لقوا مصرعهم في طوابق مختلفة من المبنى ، تراوحت أعمارهم بين سنة وأكثر من 50 عاما، معربا عن صدمته لفقد هذا العدد من الأرواح.

وذكرت قناة (إن.يو1) التلفزيونية أنه تم العثور على اثنين من الموتى في حوض الاستحمام.

وتشهد نيويورك موجة صقيع قاسية مصحوبة برياح عاتية وهو ما يجعل الأسر تشعل النار داخل المساكن.

المصدر
رويترز
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