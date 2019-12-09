الاثنين 9 ديسمبر 2019 15:59
فيديو يوثق لحظة قصف جوي أثناء شرح مدرس في سوريا
تداول ناشطون سوريون مقطع فيديو لقصف سوري أثناء قيام معلم فيزياء بشرح مادته العلمية، ما اضطره إلى إيقاف تصوير الدرس بعد اقتراب القصف من مكانه.
وحظي المقطع بتفاعل واسع على مواقع التواصل، حيث وصفوه بأنه نموذج لحال التعليم في بعض المدن السورية.
وحسب الناشطين، فالمقطع تم تصويره في قرية بليون في ريف إدلب الغربي شمالي سوريا.
ونشر المدرس علاء علي عبر حسابه على يوتيوب تسجيل الدرس، منذ بدايته، حتى الدقيقة الثامنة والعشرين، التي أوقف خلالها التسجيل بعد صوت قصف مدوٍ في المنطقة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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