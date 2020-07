فيديو يوثق لحظة قتل الشرطة الأمريكية لرجل أسود داخل سيارته

وقام أحد الأشخاص بنشر مقطع مصور لقيام الشرطة الأمريكية بمدينة "فونيكس" بإطلاق النار على مواطن أسود يُدعى "جيمس غارسيا" بدعوى حمله للسلاح ورفضه لتسليمه لحظة القبض عليه.

My friend’s cousin was killed today while sleeping in his OWN driveway by Phoenix PD. He was unarmed and shot at close range. Please share so we can get him justice. #justiceforjames pic.twitter.com/5C9CupUmqi