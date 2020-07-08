الولايات المتحدة
الأربعاء 8 يوليو 2020 10:50

فيديو يوثق لحظة قتل الشرطة الأمريكية لرجل أسود داخل سيارته

الشرطة تطلق النار على مواطن أمريكي من أصل أفريقي
وسائل التواصل
تداول ناشطون أمريكيون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث قتل مواطن من أصل أفريقي على يد الشرطة الأمريكية يوم السبت الماضي بولاية أريزونا الأمريكية.

وقام أحد الأشخاص بنشر مقطع مصور لقيام الشرطة الأمريكية بمدينة "فونيكس" بإطلاق النار على مواطن أسود يُدعى "جيمس غارسيا" بدعوى حمله للسلاح ورفضه لتسليمه لحظة القبض عليه.

ونشر قسم شرطة المدينة مقطعا مصورًا يُفند خلفية القيام بإطلاق النار على "غارسيا" بارتباطه بحادث طعن لأحد السكان في منطقة الحادث نفسه الشهر الماضي وأنهم جاؤوا بعد اتصال على رقم الطوارئ من الشخص نفسه بوجود "غارسيا" في المنطقة للقبض عليه.

وقالت الشرطة إن "غارسيا" رفض مغادرة السيارة وقام بسحب مسدسه مما اضطرهم لإطلاق النار عليه بعد رفضه لإنزاله.

من جهة أخرى رفض عضو مجلس المدينة "كارلوس غارسيا" الادعاءات التي تقدم بها قسم الشرطة قائلاً: "أصدرت الشرطة بياناً سابقاً لأوانه تتحدث عن حقائق حول القضية لكننا لا يُمكننا السماح لمثل هذه الروايات الخادعة أن تتبناها أقسام عنيفة؛ نحن نتمسك بالدعوة لإجراء تحقيقات مستقلة في حالة إطلاق النار من الضباط".

 

تعيد الحادثة إلى الأذهان مقتل المواطن الأمريكي من أصل أسود جورج فلويد في 25 مايو/أيار الماضي، في مدينة منيابولس، بولاية مينيسوتا الأمريكية، وذلك أثناء تثبيته على الأرض بُغية اعتقاله من قبل شرطة المدينة، حيث قام ضابط الشرطة "ديريك تشوفين" بالضغط على عنق فلويد بركبته لمنعه من الحركة أثناء الاعتقال لما يقارب 9 دقائق.

واندلعت على إثر مقتل فلويد الاحتجاجات في أرجاء الولايات المتحدة وخارجها.

When we are in deep struggle and difficult conversations are happening, we must remember systematic racism and...

Posted by Carlos Garcia on Monday, 6 July 2020
المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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قتل
أمريكي أسود
شرطة

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