فيديو يوثق خنق الشرطة الأمريكية لرجل أسود عار يثير غضبا متجددا (شاهد)

وأظهر مقطع فيديو موت رجل أسود يدعى " دانيال برود" بعد قيام الشرطة الأمريكية بوضع غطاء على رأسه رغم تقييد يديه وتثبيته عاريا على الأرض.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنه تم نقل برود إلى المستشفى بعد فقدانه الوعي، وتوصيله بجهاز تنفس، إلا أن التقرير الطبي ذكر أنه توفي بعد 7 أيام من الحادث متأثرا بمضاعفات الاختناق الذي تعرض له والضغط النفسي.

Daniel Prude died March 30 after police in Rochester, New York, put a hood over his head and pressed his face into the pavement.



His death received no public attention until Wednesday, when Prude's family came forward with police body camera video. https://t.co/SKjaFq8uzx