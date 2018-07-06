فيديو: وفاة غواص أثناء محاولة إنقاذ "أطفال الكهف" في تايلاند
وقال قائد القوات الخاصة التابعة للبحرية أبكورن يوكونغاوي، في تصريح صحفي، إن بونان توفي بعد أن دخل الكهف لوضع اسطوانات الأوكسجين على طريق خروج محتمل.
وأضاف "بعد أن أوصل الأسطوانات، وفي طريق عودته فقد وعيه، حاول زميله إسعافه، لكن لم ينجح، فعمل على إخراجه"، وأردف "سنعمل على ألا تذهب جهوده سدى".
وقال نارونغساك أوسوتكاناكورن حاكم مقاطعة تشيانك راي إن "المنقذين يعملون على مد خط أوكسجين على امتداد خمسة كيلومترات، كجزء من عملية الإنقاذ".
وأضاف أن" الأطفال قد يبقون مدة أطول في الكهف، وانشاء خط أوكسجين مهم كون عدد الأشخاص الذين سيدخلون إلى الكهف سيزداد".
ويفكر المنقذون، ومن بينهم مجموعة من المتطوعين الدوليين، بطرق بديلة لإنقاذ الأطفال قبل تساقط الأمطار الغزيرة في البلد الأسبوع المقبل، منها تعليم الأطفال الغوص ليتسنى لهم الخروج، أو حفر فتحة من أعلى الكهف، أو إبقاء الأطفال حتى انحسار المياه من الكهف.
والإثنين الماضي، أعلنت السلطات التايلاندية العثور على 12 طفلا ومدربهم الخاص بكرة القدم أحياء، بعد اختفائهم تسعة أيام داخل كهف في مدينة شيانغ راي، شمالي البلد الآسيوي. حيث عثر عليهم غواصان بريطانيان، بعد رحلة بحث مكثفة عنهم.
وقال خبراء الإنقاذ، إن إخراج الأطفال حاليا أمر صعب، وفيه مخاطرة.
وأضافوا أن القوات التايلاندية صرحت أن على الأطفال تعلم السباحة، أو الانتظار عدة أشهر أخرى ريثما تنحسر المياه من الكهف، لأن موسم الأمطار في تايلاند يستمر عادة حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول.
وظهر الصبية ومدربهم في مقطع مصور من داخل الكهف المظلم وقد بدت عليهم علامات الشحوب ونقص التغذية، حيث ظلوا طيلة تلك المدة بلا طعام أو ماء.
ويظهر الصبية في المقطع ومدته دقيقة واحدة وهم يُعرّفون أنفسهم ويلوحون بأيديهم تحية لمتابعيهم.
وبعد هذا المقطع، نشرت البحرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطعين آخرين لهؤلاء الصبية.
وأكد الجيش التايلاندي، أن عملية إخراجهم من الكهف "قد تستغرق عدة أشهر" بسبب ارتفاع منسوب المياه داخل الكهف والأوحال التي تغطي مدخله.
وتركز السلطات حاليا، على إيصال الطعام والمستلزمات الدوائية لهم، إلى حين إيجاد طريقة لإخراجهم.