فيديو: وفاة ثاني طفل مهاجرين من غواتيمالا أثناء احتجازهما بأمريكا

توفي طفل من غواتيمالا (8 سنوات) بعد أن احتجزه ضباط الحدود الأمريكيون، ليصبح ثاني طفل مهاجر يلقى حتفه خلال احتجازه في الولايات المتحدة هذا الشهر.

وجاءت وفاة الطفل عقب وفاة الطفلة جاكلين كال (7 سنوات) في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، والتي شيعت جنازتها اليوم في غواتيمالا.

ما القصة؟

إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قالت في بيان، إن الطفل وأباه كانا في حجز تابع لنا، الإثنين الماضي، عندما لاحظ أحد الضباط علامات التعب على الطفل.

البيان: نُقل الطفل ووالده إلى مركز "غيرالد تشامبيون ريغنال" الطبي في "نيو مكسيكو" حيث شخص الأطباء حالته بأنها نزلة برد من النوع الشائع وارتفاع في درجة الحرارة ثم أذنوا له بالخروج من المستشفى.

البيان: بحلول المساء بدأ الطفل يتقيأ ونقل مرة أخرى للمستشفى، غير أنه لفظ أنفاسه هناك بعد منتصف الليل بقليل، وسبب الوفاة الرسمي لم يعرف بعد.

ولم تذكر الإدارة اسم الأب ولا الابن، وقالت إنها ستعلن مزيدًا من التفاصيل "كلما توافرت وكانت ملائمة للنشر". وأضافت أنها أبلغت المسؤولين في غواتيمالا بالوفاة.

خارجية غواتيمالا ترد:

قنصلنا في مدينة فينيكس يسعى لمقابلة والد الطفل، ونتعهد بتقديم كل المساعدة والحماية اللازمة له.

طلبنا التقارير الطبية لاستيضاح سبب الوفاة.

الطفل وأباه دخلا الولايات المتحدة في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفاة طفلة مهاجرة من غاوتيمالا أثناء احتجازها بالولايات المتحدة (رويترز)

تشييع طفلة:

وفاة الطفل جاءت عقب وفاة الطفلة جاكلين كال (7 سنوات) في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهي أيضًا من غواتيمالا. توفيت نتيجة أزمة قلبية وتضخم في المخ وفشل في الكبد حسبما قال مسؤولون أمريكيون.

جاكلين توفيت، بعد احتجازها مع أبيها في جزء ناء من نيو مكسيكو. وأقيمت جنازتها في يوم عيد الميلاد في قرية أسرتها في غواتيمالا. وتحقق السلطات لمعرفة ملابسات الوفاة.

جثمان الطفلة وري الثرى دون حضور والدتها، بمقبرة في قرية جبلية فقيرة في غواتيمالا، وتبادل الأقارب والجيران وحشد المشيعين حمل النعش الأبيض سائرين في طريق طيني يؤدي إلى جبانة صغيرة لا تظهر فيها إلا سبع مقابر فقط.

تشييع طفلة من غواتيمالا توفيت أثناء احتجازها في الولايات المتحدة (رويترز)