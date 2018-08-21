فيديو: وفاة الطفلة السورية "رهف" بإحدى مستشفيات تركيا

توفيت الطفلة السورية "رهف حوا"، أثناء تلقيها العلاج بإحدى مستشفيات ولاية "غازي عنتاب" جنوب شرقي تركيا.

وقالت والدة رهف، إن ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات، توفيت مساء (الأحد) بعد غيبوبة امتدت لنحو شهرين.

وأشارت إلى أن الأطباء أخبروها بأن الوقت فات لمعالجة ابنتها، لتعرض دماغها لأضرار، ناجم عن نقص حاد في التغذية والعلاج، بسبب حصار قوات النظام السوري لغوطة دمشق الشرقية.

الطفلة السورية "رهف حوا" بإحدى مستشفيات تركيا

ولفتت إلى أنه رغم ذلك أبدى الأطباء اهتمامًا بابنتها خلال فترة العلاج التي استمرت لأشهر.

وخلال Hبريل/ نيسان الماضي، تدخلت ولاية "هطاي" التركية لنقل الطفلة "رهف" التي كانت تعاني من نقص حاد في التغذية والعلاج من محافظة إدلب شمال غربي سوريا إلى مستشفى خاص في غازي عنتاب.