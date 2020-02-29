فيديو وصية مبارك قديم وإليكم الدليل

نشر نجل الرئيس المصري المخلوع، علاء مبارك، عبر حسابه الشخصي في تويتر مقطع فيديو لوالده، قوبل بتفاعل واسع في عددٍ من وسائل الإعلام.

وفي الفيديو، يستهل مبارك حديثه قائلًا "لعل حديثي إلى حضراتكم اليوم، هو آخر ما أتحدث به لبني وطني، قبل أن ينتهي العمر ويحين الأجل، وأوارى في ثرى مصر الطاهر".

وأضاف مبارك "إنني وقد اقترب العمر من نهايته -أحمد الله مرتاح الضمير- أن قضيته مدافعًا عن مصر ومصالحها وأبنائها سِلمًا وحربًا"

وتابع مبارك حديثه "إنني بخبرة السنين أقول لكل مصري ومصرية حافظوا على وحدة الوطن والتفوا حول قيادته"، واختتم كلامه بالدعاء "حمى الله مصر ورعاها، وأعلى رايتها، وحمى شعبها الأبي الأصيل"

وتناقلت وسائل إعلام محلية وعربية المقطع، وذكرت أنه وصية مبارك لشعب مصر، وأنه يوصيهم بالحفاظ على وحدة الوطن، والالتفاف حول قيادته، والانتباه لما يحدق بهم من أخطار داخلية وخارجية.

نشر علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، آخر ما قاله والده قبل وفاته https://t.co/SZeMr7leqY #العربية — العربية (@AlArabiya) February 28, 2020

تعرّف إلى وصية مبارك الأخيرة قبل وفاته (فيديو) https://t.co/YhcjvaHtCH — Annahar (@Annahar) February 29, 2020

التفاصيل الكاملة لعزاء مبارك.. و«علاء» ينشر وصية والده (فيديو وصور) #محمد_حسني_مباركhttps://t.co/V3UPcVEkWm — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) February 29, 2020

وصية "مبارك" للمصريين: حافظوا على الوطن والتفوا حول قيادتهhttps://t.co/ZKuYnvdZ2P — عربي21 (@Arabi21News) February 28, 2020

بالفيديو..علاء مبارك ينشر وصية والده الأخيرة للمصريين https://t.co/4QRPd8wHcF pic.twitter.com/vca5ogxX2c — اخبار الامارات UAE NEWS (@newsemaratyah) February 28, 2020

في حين أن المقطع المتداول ليس آخر ما قاله مبارك، فضلًا عن أنه ليس بوصيته المزعومة، وإنما هو جزء من كلمة ألقاها أمام محكمة جنايات القاهرة عام 2014 -في أكاديمية الشرطة- ضمن محاكمته المعروفة إعلاميًا بمحاكمة القرن.

كلمة حسني مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة التي عقدت في أكاديمية الشرطة عام 2014 والمعروفة بمحاكمة القرن

يذكر أن مبارك توفي الثلاثاء الماضي، وشُيّعت جنازته العسكرية من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وكان مبارك قد أدين في تهم عدة، من بينها قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وبرأت محكمة النقض ساحة مبارك من التهم المنسوبة إليه، في حكمٍ باتٍ ونهائي لا يجوز الطعن عليه.