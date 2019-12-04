الأربعاء 4 ديسمبر 2019 00:17
فيديو: هل شاهدت من قبل أسدا يعطس؟
سؤال ربما يخطر ببال الكثير من الأشخاص، إذ من النادر أن يشاهد البعض ملك الغابة وهو "يعطس".
لكن الحظ حالف أحد المصورين في حديقة حيوان ميلواكي بولاية ويسكونسن الأمريكية فالتقط مقطعا مصورا لأسد ضخم وهو يحاول السيطرة على "عطاسه".
وفيما كان المصور يلتقط المقطع، وبينما كان الأسد ثيمبا، 16 عاما، يتثاءب بقوة فاجأته "العطسة".
ولد الأسد ثيمبا عام 2003 في حديقة حيوان أخرى في نفس الولاية، قبل أن يتم نقله إلى الحديقة الحالية عام 2005.
المصدر
رويترز
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