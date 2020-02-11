السعودية
الثلاثاء 11 فبراير 2020 21:40

فيديو: ناشطة سعودية تدافع عن حق المملكة في إقامة "بارات" خارج الحرم

دعت مواطنة سعودية كافة شعوب الدول الإسلامية إلى عدم التدخل في شؤون المملكة السعودية، قائلة إن المسلمين ليس لهم في بلادها سوى الحرمين إذا رغبوا في زيارتهما.

وأثارت الناشطة شماء سلطان جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دفاعها في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على "سناب شات" عن حق السعودية في إنشاء "بارات" في مكة المكرمة بجوار المسجد الحرام.

وأكدت سلطان في مقطع الفيديو الذي تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن "السعودية حرة حتى في إنشاء بارات في مكة والمدينة"، مشيرة إلى أنه لا يحق لأحد التدخل في شؤونها.

كما وجهت رسالة للوافدين إلى السعودية قالت فيها: "لكم الحق بزيارة مكة المكرمة والمسجد، أما ما يحدث خارجه لا علاقة لكم به". وأضافت: " لكم فقط بيت الله لأداء الفريضة". وتابعت: "السعودية ليست مسجدًا وآل سعود ليسوا رسلا".

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
محامي البشير: الرئيس لن يمثل أمام الجنائية الدولية وسنقاوم تسليمه [فيديو]
Thumbnail
مصر: مسؤول حزب يلقى حتفه خلال افتتاح مقر جديد

الأكثر قراءة

  1. محامي البشير: الرئيس لن يمثل أمام الجنائية الدولية وسنقاوم تسليمه [فيديو]
  2. مصر: مسؤول حزب يلقى حتفه خلال افتتاح مقر جديد
  3. شاهد: استقبال حافل للزمالك المصري في مطار الدوحة
  4. فيديو: ناشطة سعودية تدافع عن حق المملكة في إقامة "بارات" خارج الحرم
  5. شاهد: والدان فلسطينيان يحاولان تخليص طفليهما من أيدي قوات الاحتلال