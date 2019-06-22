السبت 22 يونيو 2019 15:52
فيديو: مقتل 9 في تحطم طائرة صغيرة بولاية هاواي الأمريكية
قالت إدارة النقل بولاية هاواي الأمريكية إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في تحطم طائرة بالولاية أمس الجمعة.
ما الذي حدث؟
- أظهرت لقطات من هاتف محمول في موقع الحادث تحطم الطائرة على جانب أحد الطرق واشتعال النيران بها.
- أضافت إدارة النقل في بيان أن الطائرة ذات المحركين وهي من طراز كينغ إير، سقطت قرب مطار ديلينجهام. وأشارت إلى أنه لا يوجد ناجون على ما يبدو.
- لم يتضح بعد ما إذا كان تحطم الطائرة وقع أثناء إقلاعها أم هبوطها، كما لم يتضح سبب التحطم حتى الآن.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز (578501
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