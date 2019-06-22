الولايات المتحدة
السبت 22 يونيو 2019 15:52

فيديو: مقتل 9 في تحطم طائرة صغيرة بولاية هاواي الأمريكية

قالت إدارة النقل بولاية هاواي الأمريكية إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في تحطم طائرة بالولاية أمس الجمعة.
ما الذي حدث؟
  • أظهرت لقطات من هاتف محمول في موقع الحادث تحطم الطائرة على جانب أحد الطرق واشتعال النيران بها.
  • أضافت إدارة النقل في بيان أن الطائرة ذات المحركين وهي من طراز كينغ إير، سقطت قرب مطار ديلينجهام. وأشارت إلى أنه لا يوجد ناجون على ما يبدو.
  • لم يتضح بعد ما إذا كان تحطم الطائرة وقع أثناء إقلاعها أم هبوطها، كما لم يتضح سبب التحطم حتى الآن.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز (578501
كلمات مفتاحية
ولاية هاواي
تحطم طائرة
مطار ديلينجهام

اقرأ أيضا

Thumbnail
وفاة مرسي: إسرائيل تفضل الشرق الأوسط بدون ديمقراطية
Thumbnail
تفاصيل الفضيحة التي يتغنى بها الأتراك!

الأكثر قراءة

  1. ساويرس: هتفت مع الجماهير لـ "أبو تريكة"
  2. هكذا رأيت والدي قبل دفنه.. ابن الرئيس مرسي يروي شهادته
  3. فيديو: مقتل 9 في تحطم طائرة صغيرة بولاية هاواي الأمريكية
  4. البنتاغون يشن هجوما إلكترونيا على مجموعة تجسس إيرانية
  5. السودان: استمرار الحراك الجماهيري وسط المبادرات والضغوط