فيديو مفزع: إطلاق نار ووضع مسدس في فم رضيع بالسعودية
التفاصيل
- أطلق الرجل -الذي لم يكشف عن هويته بعد- ثلاث طلقات من مسدسه في الهواء، اثنتان منها بالقرب من الأذن اليسرى للطفل، فيما كانت الثالثة والأخيرة إلى جانب الأذن اليمنى للرضيع.
- طلب الرجل من أحد مرافقيه إكمال العملية بجعل الطفل يشم البارود، وهو ما نفذه على الفور؛ حيث وضع فوهة المسدس في فم الطفل الذي كان يبكي مذعورا ومصدوما من أصوات إطلاق النار.
- بينما كان الطفل يجهش بالبكاء وبحرقة كبيرة؛ كان الرجل الذي يحمله وبعض مرافقيه يضحكون في مشهد بدا غريبا وصادما إلى حد كبير.
"العمل والتنمية" تتفاعل مع مقطع فيديو لشخصين يطلقان النار من "مسدس" ويضعون فوهته في فم رضيع، وتطلب كل من لديه معلومات التواصل مع مركز بلاغات العنف أو الاتصال على 1919 .— الأكثر مشاهدة (@TopSaudiNews2) September 14, 2019
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- بعد نشر مقطع الفيديو تداوله مغردون على نطاق واسع، وعبروا عن غضبهم الشديد من هذا التصرف المفزع بحق طفل رضيع، مطالبين الحكومة السعودية سرعة القبض على المعنيين وإنزال العقوبة المناسبة بحقهم.
- تفاعلت السلطات السعودية مع مطالب المغردين؛ حيث دعت في البداية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية النشطاء إلى تزويدها بأي معلومات عن الفيديو المتداول والأشخاص الذين يظهرون فيه، وهم يطلقون النار بجانب الطفل الرضيع.
- قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل في تغريدة على توتير "نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة التواصل مع مركز بلاغات العنف، أو الاتصال على الرقم المعني بهذه الحالات".
نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة؛ التواصل مع مركز بلاغات العنف @mlsd_1919— خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) September 14, 2019
أو الاتصال على 1919 pic.twitter.com/ny38RoFsUj
- لاحقا أكدت الوزارة عبر حساب مركز البلاغات أنها باشرت حالة الطفل الرضيع وأنه "تم توجيه البلاغ لوحدة الحماية لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
تم مباشرة حالة الطفل الرضيع وتوجيه البلاغ لوحدة الحماية لإتخاذ الإجراءات اللازمه #مركز_البلاغات_1919 pic.twitter.com/Cu645TvNlT— مركز بلاغات العنف الأسري 1919 (@mlsd_1919) September 14, 2019
الولد أنصرع من عمايلهم 🤕— منى فهد (@muna1235000) September 14, 2019
معقوله في ناس بهذا التفكير؟؟!!
السنه عند ولادة المولود هي الأذان في الأذن اليمنى والإقامه في الأذن اليسرى
يا عالم معقول هذا اللي يصير ‼️— MBS🇸🇦 محمد بن عبدالعزيز (@506MBS) September 14, 2019
بلاغ ضد هذا الأب المجرم الذي لا يستحق الأبوة كاد أن يقتل طفله الرضيع يجعله يستنشق البارود ‼️@kabalkhail22 @mlsd_1919 @bip_ksa @MOISaudiArabia pic.twitter.com/LhhnlDK996
انا ماني فاهم هما بعض البشر اتجننوا ولا هيا سفاهه وقلة ادب ولا نقص وحب الظهور ايش الحكايه اللي يحط مسدس في فم طفل واللي يعطي شيشه لطفل واللي يحط سجاره في فم رضيع لاحول ولا قوة الا بالله— صقر الهلال (@fmlahza) September 14, 2019
هل يعتقد صاحب هذا المقطع ان الابن سيكون شجاعا بهذه الطريقة !— الزعيم (@s3v2C1nWjQXduyB) September 14, 2019