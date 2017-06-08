الصين
الخميس 8 يونيو 2017 11:54

فيديو: مشهد بطولي لعشرات المارة تجمعوا لإنقاذ شاب

المارة في الصين ينفذون عملا بطوليا لإنقاذ شاب دهسته سيارة
نشر تليفزيون الصين المركزي عبر صفحته على يوتيوب، لقطات لعشرات المارة تجمعوا على قلب رجل واحد كفريق ونفذوا معًا عملًا بطوليًا لإنقاذ حياة سيدة وشاب دهستهما سيارة مسرعة.

ووقع الحادث يوم الجمعة في مدينة ييبين جنوب غرب الصين، حيث سجلت كاميرات المراقبة اللحظات المروعة، وظهرت فيها سيارة مسرعة تضرب شخصين، وتصطدم بمركبتين وسط الشارع، متجاوزة السيدة بينما علق الشاب أسفل إطار السيارة.

وعلى الفور تجمع المارة ورفعوا معًا السيارة لأعلى وقاموا بانتشال الشاب المصاب وتحريره من أسفلها، ثم نقلوه مع السيدة المصابة إلى المستشفى.

المصدر
الجزيرة مباشر
يوتيوب
كلمات مفتاحية
الصين
المارة
عمل بطولي
سيارة مسرعة
تصادم
انتشال
فريق
إنقاذ

اقرأ أيضا

Thumbnail
البورصة القطرية تحلق في المنطقة الخضراء وتنهى تداولات الأسبوع بأكثر من 3 %
Thumbnail
كومي يتحدى ترمب أن يذيع تسجيلات محادثاتهما

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة