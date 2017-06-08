فيديو: مشهد بطولي لعشرات المارة تجمعوا لإنقاذ شاب

نشر تليفزيون الصين المركزي عبر صفحته على يوتيوب، لقطات لعشرات المارة تجمعوا على قلب رجل واحد كفريق ونفذوا معًا عملًا بطوليًا لإنقاذ حياة سيدة وشاب دهستهما سيارة مسرعة.

ووقع الحادث يوم الجمعة في مدينة ييبين جنوب غرب الصين، حيث سجلت كاميرات المراقبة اللحظات المروعة، وظهرت فيها سيارة مسرعة تضرب شخصين، وتصطدم بمركبتين وسط الشارع، متجاوزة السيدة بينما علق الشاب أسفل إطار السيارة.

وعلى الفور تجمع المارة ورفعوا معًا السيارة لأعلى وقاموا بانتشال الشاب المصاب وتحريره من أسفلها، ثم نقلوه مع السيدة المصابة إلى المستشفى.