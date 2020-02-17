الصراع في سوريا
الاثنين 17 فبراير 2020 23:01

فيديو مؤلم لأب سوري يهيئ ابنته لأصوات القصف في إدلب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لشاب سوري لجأ لحيلة لتعويد ابنته أصوات القذائف والطائرات التي تضرب منطقته بإحدى قرى ريف إدلب شمال سوريا.

وأظهر مقطع الفيديو الشاب السوري عبدالله مع ابنته سلوى في إحدى قرى ريف إدلب أثناء القصف المدفعي من قوات النظام السوري وهو يلاعب ابنته بطريقة طريفة أثناء القصف بهدف عدم إفزاعها من صوت القصف.

وأوهم الأب السوري طفلته بأن صوت المدافع والقنابل هو مجرد أصوات ألعاب ما جعلها تتفاعل مع الموضوع بالضحك بدلا من الخوف والفزع.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
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الصراع في سوريا

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