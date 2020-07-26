اليمن
الأحد 26 يوليو 2020 23:28

فيديو مؤثر: يمني يبكي بحرقه بعد احتراق مصدر رزقه

تفاعل ناشطون يمنيون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو يُظهر شاب يمني يبكي بحرقة أثناء احتراق حافلته الصغيرة التي يعمل بها لجمع تكاليف علاج أبيه بعد أن قرر تأجيل عرسه.

وقال مدونون يمنيون إن الشاب "أكرم الصلوي" قرر تأجيل عرسه من أجل جمع تكاليف علاج أبيه.

وأطلق ناشطون حملة واسعة عبر وسم #صاحب_الباص لدعم الشاب اليمني، ومساعدته على تجاوز محنته، والتي لاقت تفاعلا كبيرا لتنهال عليه عروض العمل والمساعدة.

وقدمت محال تجارية وشركات أخرى مجموعة من الهدايا العينية والنقدية للشاب دعما ومساعدة على تجاوز المحنة التي مر بها.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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