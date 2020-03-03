الصراع في سوريا
الثلاثاء 3 مارس 2020 17:50

فيديو مؤثر لطفل سوري يبحث في القمامة عن قوت يومه

الطفل وهو يبحث دون جدوى عن أي شيء في قمامة بالقرب من منزل يقيم به وعائلته في ريف إدلب شمال سوريا
مواقع التواصل
بث الناشط السوري جابر عويد عبر حسابه على فيسبوك مقطعا مؤثرا لطفل يبحث بين أكوام القمامة عن شيء يستطيع بيعه ليؤمن قوت يوم عائلته.

وأظهر الفيديو الطفل وهو يبحث دون جدوى عن أي شيء في قمامة بالقرب من منزل يقيم به وعائلته في ريف إدلب شمال سوريا.

وتسببت أعمال العنف والقصف التي يشنها النظام السوري والقوات الروسية على إدلب في في نزوح آلاف اللاجئين، ما فاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل للاجئين السوريين.

المصدر
الجزيرة مباشر
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الصراع في سوريا
إدلب
اللاجئون السوريون

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