الأحد 9 فبراير 2020 19:50
فيديو مؤثر لطفلة فلسطينية تلتقي والدها الأسير لحظة الإفراج عنه
تداول نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل، مقطعا مصورا لطفلة فلسطينية تستقبل والدها المحرر لحظة الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ويظهر المقطع طفلة الأسير المحرر أشرف الجدع وهي تحتضن والدها في مشهدٍ مؤثر.
وأفرج عن الأسير أشرف الجدع، من بلدة برقين في جنين شمال الضفة، في الرابع من فبراير/ شباط الجاري بعد قضائه 7 شهور في سجون الاحتلال.
"يابا.. عيطت عليك" لقاء طفلة فلسطينية بوالدها الأسير بعد الإفراج عنه. pic.twitter.com/qPVbMZxBMI— شجاعية (@shejae3a) February 9, 2020
المصدر
الجزيرة
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